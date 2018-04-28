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Музыкальный фейерверк: в Ростове на День Победы запустят ритмичный салют
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Музыкальный фейерверк: в Ростове на День Победы запустят ритмичный салют 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В мае в Ростове прогремят два фейерверка. Первый будет посвящен 100-летию Южного военного округа и прогремит 5 мая в 21:00. Второй, в День Победы, запустят в 22:00.
— В День Победы будет фейерверк-шоу. Салют запустят не просто под фоновую музыку, а в такт маршу, — рассказал исполняющий обязанности начальника управления культуры Ростова Александр Доманов.
В этом году Ростове будет два парада — 5 и 9 мая, оба военных парада стартуют в 10:00. В эти дни пройдут и концерты. Один начнется 5 мая в 17:00, второй — 9 мая в 18:00. Оба будут проходить на Театральной площади.
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