Музыкальный фейерверк: в Ростове на День Победы запустят ритмичный салют

В мае в Ростове прогремят два фейерверка. Первый будет посвящен 100-летию Южного военного округа и прогремит 5 мая в 21:00. Второй, в День Победы, запустят в 22:00.

— В День Победы будет фейерверк-шоу. Салют запустят не просто под фоновую музыку, а в такт маршу, — рассказал исполняющий обязанности начальника управления культуры Ростова Александр Доманов.

В этом году Ростове будет два парада — 5 и 9 мая, оба военных парада стартуют в 10:00. В эти дни пройдут и концерты. Один начнется 5 мая в 17:00, второй — 9 мая в 18:00. Оба будут проходить на Театральной площади.