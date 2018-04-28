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Камерный военно-патриотический вечер состоялся в Тверском районе
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Камерный военно-патриотический вечер состоялся в Тверском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Концерт, посвященный военному поэту-корреспонденту Валентину Дурову, состоялся в Тверском районе 26 апреля.
В программе вечера были вокальные, музыкальные, танцевальные и лирические номера на патриотическую тематику.
Концерт подготовили шесть досуговых клубов Тверского района для ветеранов Великой Отечественной войны, которым уже нелегко посещать масштабные мероприятия ко Дню Победы.
— Очень камерный, душевный вечер получился, все остались довольны, — рассказала Ирина Попова, директор Художественного центра «Элли».
Отметим, Валентин Дуров писал для газет «Сталинская гвардия» и «Героический штурм» стихи с фронта, которые поднимали боевой дух солдат. Именно его произведения зачитывались со сцены.
Так, например, зрители смогли услышать стихотворения «Сталинград», «Ноябрь» и «Я — русский».
Добавим, перед началом концерта со словами благодарности ветеранам войны выступил глава управы Тверского района Сергей Золотарев.
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