Камерный военно-патриотический вечер состоялся в Тверском районе

Концерт, посвященный военному поэту-корреспонденту Валентину Дурову, состоялся в Тверском районе 26 апреля.

В программе вечера были вокальные, музыкальные, танцевальные и лирические номера на патриотическую тематику.

Концерт подготовили шесть досуговых клубов Тверского района для ветеранов Великой Отечественной войны, которым уже нелегко посещать масштабные мероприятия ко Дню Победы.

— Очень камерный, душевный вечер получился, все остались довольны, — рассказала Ирина Попова , директор Художественного центра «Элли».

Отметим, Валентин Дуров писал для газет «Сталинская гвардия» и «Героический штурм» стихи с фронта, которые поднимали боевой дух солдат. Именно его произведения зачитывались со сцены.

Так, например, зрители смогли услышать стихотворения «Сталинград», «Ноябрь» и «Я — русский».