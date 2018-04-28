Музыкальный фестиваль стартовал в районе Чертаново Северное

Фестиваль «Московская весна a cappella» стартовал в столице, в том числе и в Чертанове Северном, в пятницу, 27 апреля.

В первый день на районной площадке, которая расположилась по адресу: улица Кировоградская, владение 14, прошли мастер-классы «Весенние трели» и «Джазовые импровизации». Желающие могли больше узнать о народных инструментах и джазе и даже принять участие в декорировании деревянной свистульки и музыкально-шумового инструмента.

Сегодня, 28 апреля, жителей района ждут творческие занятия «Бременские музыканты» и «Музыкальная муза». Посетив их, можно будет сделать для себя театральную маску и стать частью настоящего мюзикла. Для тех же, кто не любит выступать на сцене, но мечтает создать собственный сценарий музыкального мероприятия, пройдет мастер-класс, на котором будут учить готовиться к домашнему камерному вечеру музицирования.

Мероприятия стартуют в 15:00 по адресу: улица Кировоградская, владение 14. Подробная программа доступна по ссылке.

Напомним, что «Московская весна a cappella» — это не просто фестиваль, это конкурс акапельного исполнения. На районной площадке тоже выступят артисты. И первым в Чертанове Северном свое творчество представит коллектив «Статус» из Красноярска. Его членами являются два офицера и шесть курсантов МВД России . Оценить их можно будет 29 апреля в 12:30.

Еще более богатая музыкальная программа ожидает местных жителей 1 и 2 мая. Участники из Москвы, Миннеаполиса, Санкт-Петербурга, республики Коми, Иркутска, Симферополя, Новосибирска, Донецка выступят в Чертанове Северном. Полная программа доступна на сайте конкурса.

Фото: Московская весна a cappella

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/28/40527/