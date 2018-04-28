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Повара Волгограда налепят котлет на всех болельщиков «Ротора» и «Крыльев Советов»
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Повара Волгограда налепят котлет на всех болельщиков «Ротора» и «Крыльев Советов» 

v1.ru 54 минуты назад
Фото: v1.ru
В Центральном и Краснооктябрьском районах Волгограда 2 мая вдоль пешеходной зоны, ведущей к стадиону «Волгоград Арена», администрация города обещает установить еще больше домиков с едой. Болельщиков «Ротора» и «Крыльев Советов» будут кормить шашлыками, штруделями, котлетами по-киевски. Еды обещают наготовить больше, чем 21 апреля.
— Удобные точки общественного питания буду выполнены в формате ярмарочных домиков, где будет организована реализация прохладительных напитков, кофе, свежеприготовленных котлет по-киевски, шашлыков и штруделей, — говорят в администрации Волгограда. — Сытные штрудели с капустно-рыбной начинкой, а также с куриным мясом болельщики смогли попробовать во время первого тестового матча 21 апреля. Новинку покупатели оценили, поэтому 2 мая кулинары готовятся к увеличенному спросу своей продукции.
Любителям сладенького мэрия обещает в день второго матча на «Волгоград Арене» подвезти к стадиону пряников, кексов и пирожков с различной начинкой.
— Всего 2 мая в точках питания на территории, прилегающей к стадиону, будет представлено более 30 видов свежей выпечки, а также несколько видов шашлыка. Также волгоградцам предложат отведать блюда национальной кухни, — говорят в пресс-службе городской администрации.
21 апреля, во время открытия «Волгоград Арены» и игры клубов «Ротор-Волгоград» и «Луч-Энергия» вдоль пешеходной зоны уже работали фудкорты. Волгоградцам и гостям города предлагали шашлык, сосиски в тесте, штрудели. Некоторые оказались довольны сервисом, другие жаловались на то, что еда быстро закончилась, а размеры порций не соответствовали ценам.
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