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Книга челябинского фантаста стала хитом продаж на «Литрес»
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Книга челябинского фантаста стала хитом продаж на «Литрес» 

Хорошие новости 46 минут назад
Фото: Хорошие новости
39-летний челябинский писатель Павел Корнев — автор почти 40 книг в жанрах «фэнтези» и «фантастика»! Экономист по образованию после нескольких лет работы в банке захотел поменять свою жизнь и создавать собственные вселенные. Книжные истории автора выходят сборниками рассказов, романами, но самый предпочтительный формат — мини-серии. Как раз первая книга самой «свежей» из них — дилогии «Дорога мертвеца» — и стала хитом продаж на «Литрес» за последний месяц.
— Это значит, что книгу покупают минимум человек 15-20 в день. Не все книги покупают в таких количествах. А те, которые покупали, но перестали, из этой категории выбывают. Это лишь отражение того, что книга неплохо продаётся прямо сейчас, — поясняет Павел Корнев.
Над «Мертвым вором» (именно так называется первая часть) писатель работал в 2017 году, а в апреле этого года издание попало на «Литрес». Буквально через неделю книга добралась до третьего места в списке бестселлеров. В книге рассказывается о приключениях темного мага в виртуальности, куда он угодил после смерти. В этом поджанре, обозначаемом как litRPG (действия разворачиваются в виртуальной реальности), челябинский писатель работал впервые: до этого его герои существовали в реальном или выдуманном мире.
— Литрпг, как правило, делятся на два вида: в первом случае герой застрял в виртуальном мире, и не может его покинуть (как раз мой случай). Во втором — герой может выйти в «реал». А смерть персонажа — это отличный повод задержать героя в виртуальности, — рассказал Павел.
Вторая часть — «Царство мертвых» — также появилась на сайте, правда прошло еще слишком мало времени, чтобы книга разошлась.
Отметим, что произведения Павла Корнева продаются в бумажном варианте в Чехии и Польше, а в переводе на английский распространяются через сеть. Сейчас автор работает над созданием нового цикла.
На этот раз Павла привлекло «авантюрное фэнтези», а действие в новой книге происходит в мире на стыке Средневековья и Ренессанса.
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