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Музей «Память» поместил волгоградцев в современную капсулу времени
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Музей «Память» поместил волгоградцев в современную капсулу времени 

v1.ru 38 минут назад
Фото: v1.ru
Музей «Память» в подвале Центрального универмага зовет волгоградцев на мультимедийную прогулку по цветущему довоенному Сталинграду и городу, охваченному войной. Восемь новых проекторов стирают границы, превращая обычную комнату с круглыми стенами в капсулу времени.
По ровным стенам плывет панорама тихого и цветущего города — ряды парадных домов, зеленые аллеи и тихие улицы. Мгновение — и центр Сталинграда дрожит от взрывов и надрывно гремящей сирены. Картинка доходит до каждого волгоградца, прислонившегося к импровизированной колонне.
— Когда-то в этой комнате располагался оружейный магазин, — рассказывает заведующий музеем «Память» Вячеслав Нечаев. — Чтобы картинка идеально легла на стены, нам пришлось сделать хороший ремонт: выровнять стены и покрасить их специальной светоотражающей краской, которую мы получили из Москвы. На потолке закреплены восемь проекторов, благодаря которым изображение движется по кругу. Шестиминутный ролик делали специалисты из Москвы — мы отправляли им исторические кадры и их описание. Кстати, многие сотрудники этой фирмы имеют волгоградские корни. Думаю, это очень облегчило задачу. Люди, впитавшие удивительную атмосферу города, постарались как можно точнее передать ее в этой инсталляции.
Перед глазами первых зрителей кружат самолеты — город вместе со всеми его жителями пытается сбросить военные оковы и вернуться к той безоблачной жизни в начале ролика.
— Проект технически очень сложный, — уверен директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин. — Вместе со специалистами мы тщательно выбирали места для установки звукового и проекционного оборудования — ничего не должно раздражать глаза и уши волгоградцев. Этот проект — не застывшая форма. Мы можем разрабатывать новые истории. Возможно, сделаем тематические программы. Сейчас главное, что мы справились с технической частью. А дальше будем напрягать свои творческие мышцы.
После обзорного путешествия по охваченной войной и освобожденной площади Павших Борцов сотрудники музея предлагают сделать программу про старшего лейтенанта Федосеева или проекции об истории места, в котором открылась первая экспозиция о разрушенном Сталинграде.
— Мы очень долго подгоняли картинку по цвету, регулировали звук, — добавляет заведующий музеем Вячеслав Нечаев. — Сегодня я все же увидел кое-какие огрехи. Мы свяжемся с компанией-разработчиком, которая оказывает нам техническую поддержку, и вызовем инженера. Уже завтра картинка будет доведена до идеала.
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