​У «Тюбетейки» нашлись защитники во власти

Управление архитектуры и градостроительства Исполкома Казани заявило, что «Тюбетейка» — здание Московского рынка — является одним из градоформирующих объектов улицы Декабристов, ее доминантой и акцентом, и относится к значимым объектам города, символизирующим советскую эпоху. Демонтаж облицовки мозаичного покрытия фасада или его замена на крупноформатную печать проектом не предусматривался.

ВМЕСТО СМАЛЬТЫ — ПОЛИМЕРНЫЙ СПЛАВ

Мэрия Казани уверена: новые собственники в процессе реконструкции здания должны восстановить мозаичное панно. Собственником объекта эти работы были запланированы. В своем ответе на запрос нашей редакции управление архитектуры и градостроительства Исполкома Казани ответило буквально следующее:

«Данное здание является одним из градоформирующих объектов ул. Декабристов, ее доминантой и акцентом; относится к значимым объектам Казани, символизирующим эпоху советских времен. Управление поддерживает необходимость восстановления декоративного мозаичного покрытия фасада после проведения ремонтных работ. По информации собственника объекта восстановление мозаичного покрытия им запланировано».

Сам хозяин здания, правда утверждает, что мозаика уже восстановлена. Просто это так называемые новые технологии — полимерная заливка рисунка. О чем заявил один из новых владельцев «Тюбетейки» Михаил Заика.

— Демонтированная часть панно восстановлена, — заверил Михаил Заика. — Просто мы применили новые технологии. Это жидкие вплавляемые элементы: так называемая полимерная мозаика.

Технология проста и не замысловата: на полноцветном принтере печатается изображение, которое потом «режется» на мозаику и полученные элементы (собственно элементы мозаики) заливаются прозрачным полимерным покрытием. То есть мозаика изготавливается из отпечатанной и разрезанной фотографии. С виду это и вовсе выглядит как наклеенные на стену фотообои.

Не в восторге от сомнительного стилистического решения и автор мозаики Розалия Нургалеева. Она уверена — мозайку необходимо восстановить в первозданном виде.

— Мозаичистов можно найти, смальты много разнообразной, палитра там не сложная, рисунок тоже не очень замысловатый, — говорит автор проекта дизайна «Тюбетейки» Розалия Нургалеева. — Сколько вот лет прошло? И еще 50 лет эта мозаика сохранится. Я надеюсь, что город не оставит без внимания этот момент. И новые хозяева тоже…

СТЕРЕТЬ ИЗ ПАМЯТИ

Вероятнее всего смальтовая мозаика все же утрачена навсегда. Собственник не собирается вкладываться в недешевые восстановительные работы по выкладке узора. Памятник эпохе советского монументализма, который уникален не только по узору, но и по технике, канул в лету. Его место заняли новые технологии, которые не каждому придутся по вкусу.

— Это убого, так жалко и так по нищенски, — прокомментировал современные веяния известный художник, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат премии им. Г. Тукая Фарит Валиуллин. — Это как на хороший дорогой костюм поставить заплатку. Как не скрывай — ее все равно видно, даже если заплатка идеально подогнана по цвету. Думаю, это состояние какого-то внутреннего духовного убожества. Жаль, что 90-е прошли, а мы до сих пор с подобным сталкиваемся.

По словам художника, это уже не первый случай «убийства» истории. Началась эта эпопея в 90-х, когда у сооружений появлялись новые хозяева, так называемые нувориши, которые считали, что подобные «художества замылили глаз». Тогда тоже начали говорить о новых технологиях и сносить уникальные панно. Таким образом было уничтожено панно Сабантуй — инкрустация фасада первого этажа гостиницы Татарстан в Набережных Челнах. А ведь оно было единственное в союзе. Хотя и не отображало соцреальность. Панно было выполнено в духе миниатюр и захватывало своей первозданностью и традиционным колоритом.

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕХНИКИ

Ценность советского монументализма художники, дизайнеры и архитекторы стали осонаать относительно недавно. До чиновников и новых владельцев эти культурные веяния еще как правило не дошли. В жерновах их мышления, стремящегося все заложить безликой туалетной плиткой, сгинуло немало шедевров. Взять к примеру парк ДК Химиков, который находится в двух шагах от той самой «Тюбетейки». Там пропал и фасад бассейна «Оргсинтез», и панно самого ДК со стороны парка. Последнее уже давно скрыто от глаз казанцев безликой стеной вентфасада из все той же плитки.

И как бы не боролась интеллигенция за сохранение и восстановление уникальных памятников советского монументализма, практичность современного бизнеса как правило берет верх. Уникальное продолжает гибнуть, уступая место безликому. Остановить это «убийство» никто не может. Или не хочет…

— Ведь в чем уникальность смальтовой мозаики, — рассказывает Фарит Валиуллин. — Это не мозаичная плитка. Панно выкладывается из колотой смальты. То есть, в мозаике нет абсолютно ровных или симметричных элементов. Представляете, какой это сложный и ювелирный процесс? Именно поэтому смальтовая мозаика играет бликами, как драгоценный камень. Кстати, всегда было интересно, живо ли творение Ильдара Ханнова — шедевральное панно в ДК Меховщиков. Оно не было выполнено в духе соцреализма. Это была совершенно фантастическая картина: космос, птицы. Все это выложено из колотой смальты, переливалось и играло светом подобно драгоценным камням. Надеюсь, его сохранили.

Печальной участи постигли и панно здания ДОСААФ на Ершова. Мозаику там если не отбили, то просто заложили облицовочными панелями. В ДК Сайдаш пока все на месте, но начался ремонт. Неизвестно, что останется, а что «отремонтируют совсем».

СОХРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Интересно, что в вопросе сохранения культурного наследия жители Заинска оказались более сознательными. Когда капремонт пришел в местное ДК «Энергетик» там тоже собирались закрыть фасад здания туалетной плиткой, однако заинцы такому варварству возмутились, подняли общественную кампанию и отстояли мозаику. Нашли и смальту, и специалистов по мозаичной выкладке. Фарит Валиуллин утверждает, что если привлекать на такие работы татарстанских специалистов, то работы не встанут «в копеечку».

— Московские реставраторы рассчитывают площадь восстановления по дециметрам, рассказывает художник. — Только мне непонятно, для чего привлекать москвичей? У нас есть свои специалисты, и они готовы сделать в разы дешевле. Просто потому, что заинтересованы в сохранении этих произведений искусства. Мы восстанавливаем по метрам и не расцениваем это как реставрационные работы. Мы всегда готовы. Было бы желание властей. Крометого, смальта — не такой уж дефицитный материал. Его и сейчас можно достать по весьма разумным ценам.