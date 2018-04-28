Посетители библиотеки на Ташкентской смастерили открытки

Очередное знакомство с книгами Николая Сладкова Михаила Пришвина состоялось на занятии «Земля вертится — это здорово» в клубном объединении «Живая книга» при библиотеке № 110 района Выхино-Жулебино.

«В открытках, сделанных своими руками, дети вложили свою любовь к природе. А произведения Сладкова и Пришвина продолжают учить бережно относится к ней, чувствовать ее, видеть красоту, удивляться и радоваться чудесам», — говорится на сайте культурного учреждения.

Библиотека расположена по адресу: Ташкентская улица, дом 18, корпус 1. (вт)