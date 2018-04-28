Ещё
Посетители библиотеки на Ташкентской смастерили открытки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Посетители библиотеки на Ташкентской смастерили открытки 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Очередное знакомство с книгами Николая Сладкова и Михаила Пришвина состоялось на занятии «Земля вертится — это здорово» в клубном объединении «Живая книга» при библиотеке № 110 района Выхино-Жулебино.
«В открытках, сделанных своими руками, дети вложили свою любовь к природе. А произведения Сладкова и Пришвина продолжают учить бережно относится к ней, чувствовать ее, видеть красоту, удивляться и радоваться чудесам», — говорится на сайте культурного учреждения.
Библиотека расположена по адресу: Ташкентская улица, дом 18, корпус 1. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Воспитанники КЦ «Лидер» подготовили картины и поделки о войне Школьники из Выхина-Жулебина посетили «Звездный городок» В Выхине-Жулебине поговорили про Георгия Вицина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Лоза в своем репертуаре8
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями1
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение