Рисунок мальчишки: дети Волгограда нарисуют большую картину ко Дню Победы

Расположенный в Центральном районе Волгограда Комсомольский сад до середины мая станет местом многочисленных культурных событий, в которых смогут принять участие и дети, и взрослые. С 1 по 9 мая каждый день здесь будут проходить разные по настроению мероприятия. 4 мая в горсаду дети Волгограда нарисуют одну гигантскую картину.

— Молодежный центр «Друзья» Волгограда накануне Дня Победы организует акцию «Рисунок мальчишки», которая состоится 4 мая, — рассказал V1.ru Максим Хмызов-Ченцов. — Гостям парка и жителям города предлагается разукрасить одну большую картину.

Участники мероприятия вооружатся кистями и красками и на 20 ватманах по цифровым кодам разукрасят заготовки. После коллективного раскрашивания все фрагменты одного большого пазла соберут воедино и разложат на центральной площади парка.

— Рисовать картину участники будут под музыкальное сопровождение. На сцене выступят творческие коллективы. Финалом акции станет общее построение участников вокруг картины и панорамная съемка с высоты, — говорит Максим Хмызов-Ченцов.

Организаторы акции добавляют, что пройдет она в рамках городской маевки. В тот же день здесь пройдет мероприятие под названием «Вальс Победы». С 18:00 гостей и жителей Волгограда приглашают танцевать вальсы. Приглашаются все желающие.