Курская область. В Железногорске проверяют младенцев на туберкулёз

В соцсетях появилась информация, что у одной из работавших в роддоме медсестёр обнаружена открытая форма этого заболевания

Вчера в группе «Эхо недели» появилась информация, что рожениц, пребывающих в учреждении с октября 2017 по март 2018 года, и их детей направляют на лабораторные обследования и на приём к фтизиатру. Причиной массовых проверок, по мнению одной из жительниц города горняков, стало то обстоятельство, что в роддоме работала медицинская сестра с открытой формой туберкулёза.

Под новостью тут же появилось несколько комментариев:

«Родились 30 декабря, сегодня знакомая об этом инциденте рассказала! Нам никто не звонил! У хорошей знакомой из роддома интересовались об этом, на что она сказала, что первый раз об этом слышит».

«Это правда — у этой медсестры была открытая форма туберкулёза. Но в медкнижке, которую она принесла, когда устраивалась на работу, она была здорова».

«Ужас, вот вам, девочки, и медкомиссия, за которую бабло заплатили и всё проставили! Хоть бы раз поголовно наказали всех, от того, кто деньги взял, и кто ей галочки здоров поставил! Потом бы все боялись и такого бы не случалось!»