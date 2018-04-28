Курская область. В Железногорске проверяют младенцев на туберкулёз 

В соцсетях появилась информация, что у одной из работавших в роддоме медсестёр обнаружена открытая форма этого заболевания
Вчера в группе «Эхо недели» появилась информация, что рожениц, пребывающих в учреждении с октября 2017 по март 2018 года, и их детей направляют на лабораторные обследования и на приём к фтизиатру. Причиной массовых проверок, по мнению одной из жительниц города горняков, стало то обстоятельство, что в роддоме работала медицинская сестра с открытой формой туберкулёза.
Под новостью тут же появилось несколько комментариев:
«Родились 30 декабря, сегодня знакомая об этом инциденте рассказала! Нам никто не звонил! У хорошей знакомой из роддома интересовались об этом, на что она сказала, что первый раз об этом слышит».
«Это правда — у этой медсестры была открытая форма туберкулёза. Но в медкнижке, которую она принесла, когда устраивалась на работу, она была здорова».
«Ужас, вот вам, девочки, и медкомиссия, за которую бабло заплатили и всё проставили! Хоть бы раз поголовно наказали всех, от того, кто деньги взял, и кто ей галочки здоров поставил! Потом бы все боялись и такого бы не случалось!»
В комитете здравоохранения Курской области КИ пояснили, что по данному факту председатель Ольга Новикова не даст никаких комментариев. Через секретаря она просила передать всем СМИ, что на эту тему позже выйдет пресс-релиз. Точную дату выхода пояснений не уточнили.