Как в Липецке отметят Первомай?

Липчан ждёт выступление «Казаков России», 20 арт-объектов и концерты во всех районах города

В пресс-службе мэрии Липецка рассказали, какие события пройдут в городе на майских праздниках.

1 мая в парке Победы появятся более 20 деревянных арт-скульптур. В 11.45 здесь начнут работать пешеходные фонтаны, а для малышей пройдёт шоу мыльных пузырей.

В 12.00 откроется «Площадь Боевой славы» — площадка под открытым небом возле «Музея боевой славы». Здесь расположится уличная фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». С 16.00 на главной сцене начнётся праздничный концерт. Здесь выступит духовой оркестр и хореографические коллективы. Липчанам анонсируют проекты нового сезона — «Звёздный Час», «Артист из народа», «Уроки мужества».

В 19.00 на сцену выйдет государственный театр танца «Казаки России» под руководством народного артиста России Леонида Милованова . А в 20.00 начнётся дискотека, которая в 21.50 завершится пиротехническим шоу. В 22.00 липчане смогут посмотреть фильм «В бой идут одни старики».

В 15.00 в Нижнем парке пройдет программа для детей, а в 17.00 начнется концерт на эстраде.

В Быхановом саду 29 апреля с 10.00 до 16.00 пройдет выставка собак, 30 апреля с 12.00 — детская анимационная программа. 1 мая в парке выступят солисты джазового оркестра, липецкие вокалисты и хореографы. 2 мая в 17.00 в Быхановом саду пройдёт концерт Липецкого джазового оркестра.

Кроме того, праздничные мероприятия, посвящённые Первомаю, пройдут во всех районах города. На площади Клименкова с 11.00 начнется детская игровая программа и концерт «Майский парад». В жилом районе «Сокол» в 16.00 пройдёт конкурс рисунков на асфальте, а в 16.30 — концерт на главной эстраде парка.

В сокольском парке запустят около 20 детских аттракционов. Жителей района Сырский Рудник ждёт праздник в стиле 70-х годов ХХ века: с 18.00 — народное гуляние «Весеннее настроение», в танцевальном павильоне — концерт ВИА «Визит» и дискотека. В ДК «Матыра» праздничная программа начнётся в 15.00, в жилом районе 10 Шахта — в 12.00, а в Доме культуры «Луч» — в 16.00.