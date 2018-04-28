Мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток дали на Соколе

В преддверии годовщины Великой Победы в центре социальной помощи семье и детям района Сокол состоялся мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток для ветеранов.

Как сообщили устроители, ребята с интересом и энтузиазмом окунулись в мир творчества и в воспоминания о своих дедушках и бабушках, героях войны.

— Открытки в итоге получились яркими, а слова благодарности нашим ветеранам — искренними и тёплыми, — отметил представитель ЦСПСиД.

Мероприятие состоялось в понедельник, 23 апреля. (ео)