Майские праздники на Пятом канале: возвращаемся в прошлое с Михаилом Боярским 

30 апреля, 1 и 2 мая Пятый подготовил сразу шесть премьерных выпусков документальных фильмов «Мое Родное» с ведущим Михаилом Боярским.
И даже если погода на майских праздниках нас не порадует, она все равно не сможет испортить праздничного настроения! Приглашаем вас вспомнить наше советское прошлое, а кому-то и с удивлением узнать, как жили его родители, бабушки и дедушки.
30 апреля, в 08:15 — «Мое Родное. Турпоход». Каждый советский школьник в начале учебного года обязательно писал сочинение «Как я провел это лето». И самыми впечатляющими были рассказы тех, кто ходил в поход. Это был настоящий приключенческий роман, когда всего за три летних месяца городские дети учились разжигать костер с одной спички, ставить палатку на время, и при помощи гречневой крупы и банки тушенки готовить настоящие кулинарные изыски. В походы ходили семьями, классами и туристическими школьными кружками. Для любителей походной романтики по всей стране существовали турбазы. О том, как штурмовали Черноморское побережье любители отдыха «дикарем», как сплавлялись на лодках по таежным рекам, как паковали рюкзаки и как сочиняли бардовские песни, Михаилу Боярскому расскажут Дмитрий Харатьян, Алена Бабенко, Сергей Безруков, Леонид Якубович, Евгений Гришковец, Александр Розенбаум и другие звезды.
А в 09:15 — «Мое Родное. Свадьба». В советское время, как и сейчас, вступлению в брак непременно предшествовали самые волнительные минуты в жизни любого мужчины… Нужно было собраться с духом и сделать предложение. Если избранница отвечала согласием, будущие супруги подавали заявление в ЗАГС. После этого молодым давали заветные талоны. Они, в эпоху всеобщего дефицита, позволяли купить продукты, выбрать свадебное платье и костюм жениха, приобрести заграничные туфли и даже заказать недоступную для простого человека правительственную «Чайку». Пределом мечтаний был свадебный банкет в ресторане, но кто-то, как Алла Пугачева, свою свадьбу праздновал в Пельменной, а кто-то — в своей тесной «хрущевке». Главным же в те далекие годы была любовь, которой, как известно, не страшны никакие бытовые трудности. О том, какой была свадьба по-советски, нам расскажут Семен Стругачев, Левон Оганезов, Алена Свиридова, Владимир Шахрин, Эдита Пьеха, Борис Щербаков, Ирина Роднина, Игорь Лифанов, Валерия, Кирилл Набутов и другие знаменитости, побывавшие молодоженами эпохи СССР.
1 мая, в 06:55 — «Мое Родное. Отдых». Два часа на самолете от Москвы, три — от Ленинграда… Из холодного северного лета советский человек попадал в настоящий рай. Сочи, Геленджик, Ялта, Пицунда, Гагра, Юрмала — в Советском Союзе не было возможности ездить отдыхать заграницу, но сама страна была такой огромной и разнообразной, что существовала масса вариантов, где и как провести лето. И за город, и на море, и в горы — каждый выбирал на свой вкус. По всей стране действовали детские пионерские лагеря. А кто-то оказывался счастливым обладателем дачного участка. Тогда вопрос «где проводить лето» решался сам собой. Часто школьников отправляли в деревню к дедушкам и бабушкам, в этом была своя особая романтика. Пикники под открытым небом и выходы «в ночное». А «сбывшим» детей родителям оставалось только выбить профсоюзную путевку, чтобы поехать на долгожданный курорт. О том, как все это было, Михаилу Боярскому расскажут Дмитрий Харатьян, Олег Газманов, Евгения Добровольская, Виктор Логинов, Алена Свиридова, Эдита Пьеха и другие звездные ценители советского отдыха.
В 09:15 — «Мое Родное. Медицина». В советских домашних аптечках всегда можно было найти бинт, зеленку, йод, корвалол, аспирин, йод, люголь, индийские таблетки «фестал» и вьетнамскую «звездочку». Это практически весь список. Но даже с таким скромным по нынешним меркам набором, в Советском Союзе могли вылечить практически всё. Недостаток медикаментов восполняло обязательное алоэ на подоконнике. Простуду лечили малиновым вареньем, а иногда, к радости детей — молоком с медом и жженым сахаром. При этом врачи в Советском Союзе пользовались огромным уважением. В разное время в медицинских вузах учились писатель-сатирик Аркадий Арканов, рок-музыкант Светлана Сурганова, кинорежиссер Юлий Гусман, петербургский бард Александр Розенбаум, и даже латышская поп-дива Лайма Вайкуле. О том, какой была медицина по-советски — Михаилу Боярскому расскажут наши звезды.
2 мая, в 07:25 — «Мое Родное. Сервис».
«Мест нет! Тары нет! Закрыто на переучет! Санитарный день!». Да-да… именно такие таблички были непременными атрибутами советской сферы обслуживания. И еще знаменитая фраза всех продавщиц Советского Союза: «вас много — я одна!». Люди часами стояли в очередях за носками с резинкой, за туалетной бумагой, за хозяйственным мылом, которые не продавали, а «выбрасывали» на советские прилавки». Слово «дефицит» было почти магическим. Другим магическим словом было слово «блат», благодаря которому можно покупали заветные товары с черного хода, ходили в ресторан без очереди. Знакомство с мясником позволяло приобрести мясо без костей — всего лишь за скромную контрамарку в Большой театр на балет «Лебединое озеро». Каким был советский сервис — самый ненавязчивый и незаметный в мире, нашему ведущему расскажут Юрий Антонов, Алена Бабенко, Бари Алибасов, Валерия, Антон Комолов, Дмитрий Дибров, Валерий Сюткин и другие наши знаменитости.
А уже в 08:15 — «Мое Родное. Деньги». Деньги: в советское время их постоянно не хватало. В «самом справедливом обществе развитого социализма» — сами строители социализма в буквальном смысле слова жили «от зарплаты до зарплаты». Оклад инженера едва превышал 120 рублей. Приходилось экономить, а иногда и стрельнуть «трешку» у соседа. Пальто стоило больше ста рублей, холодильник — 400, цветной телевизор — 700, не говоря уже об автомобилях, на покупку которых, после многолетних очередей, приходилось занимать у всех родственников и знакомых. Даже у звезд советской эстрады были четко очерченные концертные ставки, и чтобы получить больше приходилось выкручиваться и, рискуя тюремным сроком, давать левые концерты. Другим способом заработать «длинный рубль» была знаменитая «северная шабашка». Работа вахтовым методом, за которую платили баснословные по тем временам суммы. О цене советских денег Михаилу Боярскому расскажут Александр Розенбаум, Юрий Лоза, Дмитрий Губерниев, Тутта Ларсен, Антон Комолов, Олег Митяев, Александр Панкратов-Черный и другие наши звезды.