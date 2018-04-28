Майские праздники на Пятом канале: возвращаемся в прошлое с Михаилом Боярским

30 апреля, 1 и 2 мая Пятый подготовил сразу шесть премьерных выпусков документальных фильмов «Мое Родное» с ведущим Михаилом Боярским

И даже если погода на майских праздниках нас не порадует, она все равно не сможет испортить праздничного настроения! Приглашаем вас вспомнить наше советское прошлое, а кому-то и с удивлением узнать, как жили его родители, бабушки и дедушки.

Евгений Гришковец, 30 апреля, в 08:15 — «Мое Родное. Турпоход». Каждый советский школьник в начале учебного года обязательно писал сочинение «Как я провел это лето». И самыми впечатляющими были рассказы тех, кто ходил в поход. Это был настоящий приключенческий роман, когда всего за три летних месяца городские дети учились разжигать костер с одной спички, ставить палатку на время, и при помощи гречневой крупы и банки тушенки готовить настоящие кулинарные изыски. В походы ходили семьями, классами и туристическими школьными кружками. Для любителей походной романтики по всей стране существовали турбазы. О том, как штурмовали Черноморское побережье любители отдыха «дикарем», как сплавлялись на лодках по таежным рекам, как паковали рюкзаки и как сочиняли бардовские песни, Михаилу Боярскому расскажут Дмитрий Харатьян Алена Бабенко , Сергей Безруков, Леонид Якубович Александр Розенбаум и другие звезды.

Евгения Добровольская, 1 мая, в 06:55 — «Мое Родное. Отдых». Два часа на самолете от Москвы, три — от Ленинграда… Из холодного северного лета советский человек попадал в настоящий рай. Сочи, Геленджик, Ялта, Пицунда, Гагра, Юрмала — в Советском Союзе не было возможности ездить отдыхать заграницу, но сама страна была такой огромной и разнообразной, что существовала масса вариантов, где и как провести лето. И за город, и на море, и в горы — каждый выбирал на свой вкус. По всей стране действовали детские пионерские лагеря. А кто-то оказывался счастливым обладателем дачного участка. Тогда вопрос «где проводить лето» решался сам собой. Часто школьников отправляли в деревню к дедушкам и бабушкам, в этом была своя особая романтика. Пикники под открытым небом и выходы «в ночное». А «сбывшим» детей родителям оставалось только выбить профсоюзную путевку, чтобы поехать на долгожданный курорт. О том, как все это было, Михаилу Боярскому расскажут Дмитрий Харатьян, Олег Газманов Виктор Логинов , Алена Свиридова, Эдита Пьеха и другие звездные ценители советского отдыха.

В 09:15 — «Мое Родное. Медицина». В советских домашних аптечках всегда можно было найти бинт, зеленку, йод, корвалол, аспирин, йод, люголь, индийские таблетки «фестал» и вьетнамскую «звездочку». Это практически весь список. Но даже с таким скромным по нынешним меркам набором, в Советском Союзе могли вылечить практически всё. Недостаток медикаментов восполняло обязательное алоэ на подоконнике. Простуду лечили малиновым вареньем, а иногда, к радости детей — молоком с медом и жженым сахаром. При этом врачи в Советском Союзе пользовались огромным уважением. В разное время в медицинских вузах учились писатель-сатирик Аркадий Арканов , рок-музыкант Светлана Сурганова , кинорежиссер Юлий Гусман , петербургский бард Александр Розенбаум, и даже латышская поп-дива Лайма Вайкуле . О том, какой была медицина по-советски — Михаилу Боярскому расскажут наши звезды.

2 мая, в 07:25 — «Мое Родное. Сервис».

Дмитрий Дибров, «Мест нет! Тары нет! Закрыто на переучет! Санитарный день!». Да-да… именно такие таблички были непременными атрибутами советской сферы обслуживания. И еще знаменитая фраза всех продавщиц Советского Союза: «вас много — я одна!». Люди часами стояли в очередях за носками с резинкой, за туалетной бумагой, за хозяйственным мылом, которые не продавали, а «выбрасывали» на советские прилавки». Слово «дефицит» было почти магическим. Другим магическим словом было слово «блат», благодаря которому можно покупали заветные товары с черного хода, ходили в ресторан без очереди. Знакомство с мясником позволяло приобрести мясо без костей — всего лишь за скромную контрамарку в Большой театр на балет «Лебединое озеро». Каким был советский сервис — самый ненавязчивый и незаметный в мире, нашему ведущему расскажут Юрий Антонов , Алена Бабенко, Бари Алибасов , Валерия, Антон Комолов Валерий Сюткин и другие наши знаменитости.