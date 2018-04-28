«Где работают коты?»: потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников

Итальянский фотограф-любитель по имени Марианна Зампьери (Marianna Zampieri) в социальных сетях называет себя котографом. Девушка уделяет одинаково много внимания работе и с бродячими, и с домашними животными.

Первой моделью Марианны стал принятый ею в 2012 году бродячий кот Артур. Девушка хотела поделиться своими эмоциями от нового питомца с друзьями, что и побудило ее взять в руки камеру.

В 2015 она издала свою первую книгу-фотоальбом «Венецианские коты», в которую вошли фотографии городских кошек, сделанные Марианной в разные годы.

Девушка принципиально не принимает любые формы насилия над своими моделями и снимает котов только в привычном им окружении, избегая прямого контакта с животным. Возможно, именно поэтому ее фотографии получаются такими живыми и естественными.

В своем новом проекте Марианна решила обойти местные магазины и лавочки, чтобы познакомиться с их самыми необычными служащими. Вот те, кого ей удалось найти — знакомьтесь.

1. Кот по кличке Зигги работает у букиниста. 2. Рави в этническом магазине. 3. Диас в магазине глиняной посуды. 4. Пальмира в зоомагазине. 5. Гвида в стеклянной лавке. 6. Пепе в ателье. 7. Педро в книжном. 8. Баффало в веломагазине. 9. Наппо в обивочной мастерской 10. Нандо в магазине периодики. 11. Оскар в антикварной лавке. 12. Фульвио в кинотеатре. 13. Рита в страховой конторе. 14. Бисио в зоомагазине. 15. Григетта в ресторане.

Напишите в комментариях, какое из этих трудолюбивых животных вам понравилось больше всего.

А после этого обязательно почитайте наш материал о подмосковном коте Марае, который работает в пресс-службе местного музея.

Если же вы сами ищете работу в окружении котов, вас бы могла заинтересовать вакансия обнимальщика кошек.