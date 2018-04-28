Александр Журба: «Успешных людей жизнь била больше, чем рафинированных интеллигентов»

Александр Журба , основатель Uparta Capital, считает, что воспитывать в ребенке самостоятельность нужно как можно раньше, ведь нельзя всю жизнь бояться собственных решений. Пост под символичным названием «Про развитие эмбрионов» Александр Журба опубликовал на странице в Facebook.

— Обычные женщины считают что эмбрион превращается в человека, когда нельзя делать аборт. Еврейские мамы считают что эмбрион превращается в человека, когда защищает кандидатскую. Я больше склонен доверять вторым.

Вопрос «что родитель должен своему ребенку» очень важный. Он определяет, насколько рано личинка человека превратится в существо, способное жить самостоятельно, и превратится ли вообще. Из крайности в крайность: «сыночка будет жить со мной до старости, как же он без меня справится» и «14-летнему пацану нужна тачка, квартира, деньги, а то что он будет как я лох был в 14» до «нет ножек — нет конфетки». Тут я снова больше склонен доверять последним.

В целом мой опыт говорит, что самых успешных людей, строящих бизнесы и зарабатывающих большие деньги, жизнь в среднем била на порядок больше, чем рафинированных интеллигентов, живущих на получку. Это природа — научившийся выживать по привычке будет работать и дальше, в отличии от тех, кто боится поменять работу.

Вообще, насколько люди удивляются скорости роста и развития детей, настолько же мало они им дают возможности быть реально взрослыми в реальной жизни. Если вдуматься, большинство низковалифицированных работ и дел по дому в принципе способен выполнять даже 10-летний ребенок. Но нет, о боже, у него же детства не будет, давайте дадим ему возможность пинать хер до 18 лет в школе, потом попинает хер годик в армии, потом 5 лет в вузе, потом еще 5 лет будет пинать хер на начальной работе, которую можно было освоить в 13. Итого ребеночку тридцатник, и он вдруг понимает, что полжизни прошло, а он еще даже за руль собственной жизни не сел. Зато знает столицу Мадагаскара и что-то слышал про интеграл.

Если вам нужен конкретный совет, как определить момент, когда пацану пора отстыковываться от мамкиной сиськи и начинать зарабатывать — пожалуйста. Как только пацан начинает заглядываться на девичьи сиськи — пора. Снимаете ему убитую однушку — и вперед. Карманные деньги отменяются, хочет денег — надо зарабатывать. Хочет в ресторан подругу сводить — надо зарабатывать. Хочет пожрать сам — ответ аналогичный.

Через год постепенно снижать долю родительских денег в оплате квартиры, итого через 2 года у вас автономный товарищ на самообеспечении, который знает про взрослую жизнь примерно столько же сколько 25-летний выпускник. 10 лет форы — это прекрасно.

А заняться детскими делами можно и в 40, когда заработал на пенсию — совершенно другое качество развлечения получается.