Дворец культуры имени Гагарина: внутри искусство, снаружи «Рейхстаг»

В Волгограде интересен не только центр города. Можно даже рискнуть предположить, что другие районы способны впечатлить не меньше, особенно если попытаться совершить самостоятельное открытие, пусть даже небольшое.

Если проехать в Краснооктябрьский район — граничащий с Центральным — и пройти по улице Пельше, можно увидеть классическое и при этом необычное здание сталинской архитектуры. Это Дворец культуры имени Гагарина. А если приглядеться внимательнее, можно подумать, что его забыли или еще не успели обнести забором. Фасад здания с этой стороны выглядит крайне удручающе, если не сказать аварийно.

Так выглядит объект, охраняемый государством

Однако совсем другая картина предстанет глазам гуляющих в парке — свежевыкрашенное здание благородного бледного оттенка. В народе это называется «пудрить грязное лицо». Фасад дворца культуры припудрили с одной стороны, при этом даже не коснувшись прочих, не менее или даже более красивых сторон большого здания.

Со стороны парка совсем другой вид, как будто другое здание

При этом ДК имени Гагарина признан памятником архитектуры и градостроительства регионального значения.

Если здание охраняется государством, можно не беспокоиться — возможно, с ним ничего так и не произойдет

Однако дворец культуры не только красивое здание, образец послевоенной архитектуры Сталинграда. Он востребован по прямому назначению — здесь уже более 80 лет работают различные творческие объединения для детей и взрослых: хоровые, театральные, хореографические, декоративно-прикладные, спортивные. Заниматься, развиваться и просто отдыхать сюда приходят со всего района.

ДК Гагарина действительно нужен району — сюда водят детей и занимаются сами

Дворец культуры впервые открылся в 1936 году в Баррикадском районе Сталинграда. Он был построен специально для заводчан-баррикадцев. Еще до войны в нем работали кружки художественной самодеятельности, балетная студия для взрослых и детей, проходили танцевальные вечера, показы фильмов и концерты. Здесь же работал самодеятельный драматический театр.

Во время Сталинградской битвы ДК и парк сильно пострадали от бомбежек и ожесточенных сражений.

От довоенного дворца культуры мало что осталось

По окончании Великой Отечественной войны рабочие завода «Баррикады» взялись за восстановление парка и дворца культуры, который стал одним из первых восстановленных зданий в Сталинграде. В нем оборудовали несколько залов, репетиционные комнаты и спортивный комплекс. Полностью работы завершились в 1959 году.

Заводской ДК восстановили одним из первых в Сталинграде

Одним из авторов проекта восстановления дворца культуры был московский архитектор Станислав Власовский.

Станислав Аронович Власовский (1931 г.) — советский архитектор. Родился в Москве, в 1957 году с отличием окончил Сталинградский институт инженеров городского хозяйства. В 1957–1978 гг. — инженер, старший инженер, руководитель группы, главный архитектор проектов, руководитель мастерской ПИ «Волгоградгражданстрой», в 1978–1984 гг. — главный инженер ГлавАПУ, в 1984–1987 гг. — главный инженер Волгоградской области. Член Союза архитекторов с 1965 года. Основные работы: жилые дома на Аллее Героев, ДК. имени Гагарина (соавт.), жилой дом-вставка по ул. Рабоче-Крестьянской, театр юного зрителя, заводоуправление ВПО «Химпром», жилые дома в поселке имени Горького и другие. Также известен своими графическими работами, дружескими шаржами и эпиграммами, например, на Ефима Левитана: «Его рисунок точен, легка его рука, и стиль его отточен, как шпиль у „Маяка“.

Творческие коллективы дождались восстановления и вернулись в новые стены родного ДК В 1963 году из-за нехватки помещений к ДК пристроили два крыла. Тогда же было решено было назвать дворец культуры именем Юрия Гагарина.

Здесь работала заводская библиотека и шахматный клуб, вечерняя музыкальная школа и изостудия. В 1970–1980-е годы в ДК появился детский духовой оркестр, продолжал работать кукольный театр.

В какой-то момент „жителям“ ДК стало тесно, и к зданию пристроили два крыла

Более 60 лет работа ДК финансировалась заводом „Баррикады“, а в 1990-е годы руководство дворца культуры обратилось в городскую адмнистрацию с просьбой о передаче дворца в муниципальную собственность.

Без шефа в виде завода выжить ДК стало сложно

В 1997 году здание ДК имени Гагарина получило охрану государства как памятник архитектуры и градостроительства регионального значения.

В 2000-х годах фасад дворца культуры обновили, но только со одной стороны — со стороны парка.

С парадной стороны ДК выглядит как новый

В 2010 году во дворце культуры были капитально отремонтированы спортивные залы, до этого пустовавшие около 10 лет.

Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев в рамках инспекционной поездки в 2016 году побывал в парке имени Гагарина и обратил внимание главы Краснооктябрьского района на состояние дворца культуры и необходимость привести его в порядок.

Парк и ДК составляют единый культурный комплекс

Дворец культуры имени Гагарина уже не раз становился частью военных реконструкций — неоднократно он выполнял роль штурмуемого „советскими войсками“ Рейхстага.

На время реконструкции дворе культуры становится бундестагом

Для военных реконструкций здание ДК сейчас подходит гораздо больше, чем для детских кружков

Дворец культуры продолжает работать по прямому назначению, здесь по-прежнему рады видеть и детей и взрослых, творческих людей любого возраста. Остается надеяться, что в ближайшем будущем дворец культуры имени Юрия Гагарина и внешним видом будет полностью оправдывать свое название.

Обходить здание вокруг не стоит, можно разочароваться

Культура традиционно финансируется не слишком щедро

Особенно контрастно смотрится запущенный фасад с жизнеутверждающими растяжками-призывами

В 1990 году в парке был открыт памятный знак в честь воинов-интернационалистов, жителей Краснооктябрьского района, погибших в Афганистане

Памятник в виде скорбящего солдата был открыт в 1954 году на братской могиле на центральной аллее парка

Обходить вокруг дворец культуры не стоит даже местным жителям, не говоря уже о гостях города

Сложно представить как дети, заходя в настолько запущенное здание, могут настраиваться на прекрасное