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«Симпсонам» предрекли скорую смерть
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«Симпсонам» предрекли скорую смерть 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский мультсериал «Симпсоны» потерял связь с современной аудиторией, превратился в пародию на самого себя и перестал быть актуальным. Причиной этому послужил скандал вокруг одного из персонажей шоу, индийца Апу Нахасапимапетилона, пишет на портале Mashable журналист Адам Розенберг.
Апу — второстепенный персонаж в «Симпсонах», он владеет магазином «На скорую руку» и постоянно подвергается ограблениям. Этот образ неоднократно подвергался критике — его называли расисткой карикатурой на иммигрантов из Южной Азии, в которой собрано множество негативных стереотипов.
На скандал отреагировал Хэнк Азария, актер озвучки, голосом которого говорит Апу. Он заявил на телешоу Стивена Кольбера, что готов перестать озвучивать персонажа из-за критики. Артист понадеялся, что шоураннеры «Симпсонов» попробуют изменить образ Апу, сделав его менее оскорбительным.
Однако создатель и продюсер мультсериала Мэтт Грейнинг в интервью USA Today заявил, что ему нечего ответить критикам персонажа. «Я горжусь тем, что мы делаем с нашим шоу. И я думаю, в современном обществе люди любят притворяться чем-нибудь оскорбленными», — подчеркнул мультипликатор.
В апреле в одной из серий «Симпсонов» также была затронута тема критики Апу. В сцене Мардж читает Лизе старую сказку, в которую для политкорректности внесли правки. «Что-то, чем восторгались десятилетия назад, теперь политически некорректно. Что же делать», — спрашивает Лиза, и в этот момент зрителям показывают фотографию Апу.
Как отмечает журналист Mashable, многие поклонники телешоу оказались расстроены этим ответом на критику. Таким образом, пишет он, авторы «Симпсонов» ясно дали понять, что не желают меняться и считаться с новыми реалиями, а значит, настало время снять мультсериал с эфира.
«Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, он выходит с 1987 года. Шоу насчитывает 29 сезонов и было продлено до 30-го.
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