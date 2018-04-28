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Остановка с запахом еды прорекламировала кулинарную книгу
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Остановка с запахом еды прорекламировала кулинарную книгу 

Sostav.ru 51 минуту назад
Фото: Sostav.ru
Издательский дом HarperCollins совместно с агентством MediaCom запустил рекламную кампанию кулинарной книги дуэта The Bosh. Для этого агентство оборудовало четыре лондонских остановки изображениями блюд, которые источают приятные запахи готовой еды, сообщает Campaign.
Кампания получила название «Smell me» и призвана привлечь внимание людей, которые голодными возвращаются домой с работы.
«Рынок веганского и вегетарианского питания так быстро растет, что нам нужна была выдающаяся кампания. Яркая цифровая реклама, нацеленная на голодных людей, сделана настолько креативно, что её можно не только увидеть, но и почувствовать её запах, — это будет щекотать вкусовые рецепторы (веганские или нет) нашей целевой аудитории», — сообщила Джоанна Роуз, директор по маркетингу HarperCollins.
Вегетарианская кулинарная книга «The Bosh!», представленная 19 апреля 2018 на первом веганском фестивале, стала самой популярной кулинарной книгой текущего года, по данным Nielsen BookScan.
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