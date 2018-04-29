Синодальный хор отслужил панихиду у могилы Рахманинова, исполнив его завещание

Как сказал регент хора Петр Фекула, по инициативе которого и прошла панихида, «незадолго до своей кончины Сергей Васильевич завещал исполнить на отпевании фрагмент из „Всенощной“ — гимн „Ныне отпущаеши“, но этого никогда не было сделано». «И вот сегодня, 75 лет спустя, его желание было исполнено в присутствии митрополита, нескольких архиереев, в столь торжественной обстановке», — отметил Фекула.

Пианист и композитор Николай Шидловский, принявший участие в церемонии, подчеркнул, что Рахманинов «был большой личностью — глубоко верующим человеком, преданным своей стране до конца своих дней». «Это был человек во многом загадочный для публики, потому что когда он выступал на концертной эстраде он был очень собранный, даже угрюмый, и его не многие понимали, но когда он садился за рояль все были в изумлении от того, что он делал», — подчеркнул Шидловский.

Со своей стороны митрополит Иларион, обращаясь к присутствовавшим, подчеркнул, что «в эти радостные пасхальные дни мы собрались вместе почтить память великого русского музыканта Рахманинова, который нас здесь таким образом объединил». На этой неделе в Нью-Йорке проходит Архиерейский Синод РПЦЗ, и в панихиде принимали участие четыре архиерея, священники, дьяконы, верующие, а также почитатели таланта музыканта.

"Всенощное Бдение" — последняя работа, написанная Рахманиновым в России, во время Первой мировой войны, в 1915 году. Впервые оно было исполнено Синодальным хором в марте того же года и сразу получило большое признание. В течение первого месяца Синодальный хор выступал с этим произведением четырежды, и каждый раз по его окончании слушатели аплодировали, несмотря на то, что это запрещено во время исполнения духовной музыки. «Всенощное Бдение» впоследствии стало неотъемлемой частью церковной жизни русских православных, а гимн «Ныне отпущаеши» считался любимым фрагментом самого композитора.

Рахманинов покинул Россию в 1918 году. Умер композитор 28 марта 1943 года в своем доме в Беверли-Хиллз (штат Калифорния), где жил последние годы. Похоронен музыкант на русском кладбище Кенсико в штате Нью-Йорк в цинковом гробу, поскольку планировалось, что впоследствии он может быть перезахоронен в России.