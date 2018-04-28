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Два случая нападения на детей: в Тюмени в заброшенном доме обитает стая бездомных собак
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Два случая нападения на детей: в Тюмени в заброшенном доме обитает стая бездомных собак 

РИА «ФедералПресс» 18 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени на углу улиц Амурская и Новосибирская возле бараков бегает стая собак. По словам очевидец, псы бросаются на детей — уже было два случая нападения.
«Мать — рыжая с подпалинами, щенки подростки — двое тигровых и три рыжих. Сын мой шел со школы, его окружил… Ладно мужчина помог, отогнал. И сегодня на мальчика кинулись, который спокойно на велосипеде ехал. Как он кричал от страха, не передать словами… Он сказал, что успел угнать от них. Очень страшно», — написала женщина в группе «Инцидент | Тюмень» соцсети «Вконтакте».
Проблема безнадзорных собак в Тюмени существует уже не один год. Ранее заместитель директора МКУ «ЛесПаркХоз», которое занимается отловом собак в Тюмени, Дмитрий Дубровин говорил «ФедералПресс», что решить проблему можно только совместными усилиями власти, владельцев и защитников животных.
«Три важных фактора, которые могли бы изменить ситуацию: хозяева в обязательном порядке должны чипировать своих животных, управляющие компании должны решить проблему с регулярным вывозом мусора, что лишило бы собак еды, а общественники могли бы объединить свои усилия и создать за городом большой приют для животных, которые могли бы жить там постоянно», — считает Дмитрий Дубровин.
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