В Вешняках подвели итоги конкурса рисунков

В ГБУ «Центр Вешняки» подведены итоги конкурса-выставки детского рисунка «Подарок маме и папе».

В течение целого месяца работы юных вешняковцев оценивали посетители Выставочного зала «Лотос». Представленные рисунки были выполнены воспитанниками изостудий Центра и ребятами, проживающими в нашем районе.

Начальник отдела по организации досуга ГБУ «Центр Вешняки» Наталья Гнусарёва сообщила, что работы на конкурс начали принимать еще в феврале. Самыми лучшими из них решили украсить стены выставочного зала. Конкурс привлёк огромное количество участников, ведь многим хотелось увидеть свои рисунки в экспозиции «Лотоса».

В возрастной категории 4-6 лет победителями были признаны: Дарья Шишова и Софья Волкова, второе место заняли Дмитрий Лапантаев и Маргарита Зерцова, на третьем месте — Андрей Васильев и Вероника Захарова.

В возрастной категории 7-10 лет первое место было присуждено Станиславе Раихиной и Анастасии Самичевой, второе место у Вероники Зерцовой и Анастасии Павловской, третьими стали Алена Мяснова и Ксения Норкина.

Все победители и призёры были награждены грамотами и сувенирами.