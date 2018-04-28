Глава управы Хорошевки встретится с жителями 16 мая

В среду, 16 мая, состоится встреча руководства Хорошёвского района с жителями. Площадкой встречи по традиции станет актовый зал управы района.

— Глава управы Дмитрий Филиппов расскажет об организации летнего отдыха детей и подростков в районе, — отметили в управе.

После основного доклада глава управы ответит на накопившиеся вопросы жителей.

На большинство вопросов жители получат ответы в ходе встречи. Сложные случаи будут взяты на контроль, а заявители получат ответ в письменном виде.

Начало встречи в 19.00. Местом её проведения станет здание районной управы; она находится по адресу Хорошевское шоссе, д.84, корп.3. Вход свободный, предварительная запись не требуется. (то)