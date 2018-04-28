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В атмосферу тургеневской эпохи окунулись книголюбы из Сокола
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В атмосферу тургеневской эпохи окунулись книголюбы из Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
«Библионочь» прошла в библиотеке №25 района Сокол. Московский музыкальный театр «Амадей» под руководством Олега Митрофанова представил гостям музыкально-литературную программу «Родное далёкое. Весенний Тургеневский бал».
Как уточнил один из организаторов, в исполнении артистов прозвучали произведения Римского-Корсакова, Рахманинова, Баха, Моцарта, Шопена, Кальмана и других композиторов.
— Мы очень боялись, что из-за начавшегося урагана к нам никто не придёт, однако собралось много народу и значительная часть наших многочисленных гостей были дети, подростки и молодёжь, — рассказали в администрации библиотеки. — Максим Якимов вдохновенно продекламировал «Дневник Евгения Базарова» (автор неизвестен) и необыкновенно трогательный финал романа «Отцы и дети», слушая который многие прослезились. Музыка, атмосфера — всё соответствовало тургеневской эпохе.
Библионочь завершилась чаепитием с пирогами, в ходе которого гости продолжали обсуждать выставку и тургеневское наследие. (ео)
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