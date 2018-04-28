В атмосферу тургеневской эпохи окунулись книголюбы из Сокола

«Библионочь» прошла в библиотеке №25 района Сокол. Московский музыкальный театр «Амадей» под руководством Олега Митрофанова представил гостям музыкально-литературную программу «Родное далёкое. Весенний Тургеневский бал».

Как уточнил один из организаторов, в исполнении артистов прозвучали произведения Римского-Корсакова, Рахманинова, Баха, Моцарта, Шопена, Кальмана и других композиторов.

— Мы очень боялись, что из-за начавшегося урагана к нам никто не придёт, однако собралось много народу и значительная часть наших многочисленных гостей были дети, подростки и молодёжь, — рассказали в администрации библиотеки. — Максим Якимов вдохновенно продекламировал «Дневник Евгения Базарова» (автор неизвестен) и необыкновенно трогательный финал романа «Отцы и дети», слушая который многие прослезились. Музыка, атмосфера — всё соответствовало тургеневской эпохе.

Библионочь завершилась чаепитием с пирогами, в ходе которого гости продолжали обсуждать выставку и тургеневское наследие. (ео)