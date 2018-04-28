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Уникальную книгу по египтологии и письма Наполеона нашли в старинной библиотеке на Корсике
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Уникальную книгу по египтологии и письма Наполеона нашли в старинной библиотеке на Корсике 

ТАСС 1 час назад
ПАРИЖ, 28 апреля. /ТАСС/. Редчайшее издание по египтологии от 1610 года, письма, подписанные французским императором Наполеоном Бонапартом (1769-1821), книга «Трехсотметровая башня» с автографом Гюстава Эйфеля (1832-1923). Эти и многие другие раритеты были недавно обнаружены в библиотеке Феш в городе Аяччо в Южной Корсике, сообщило в субботу агентство AFP.
Работники хранилища обнаружили уникальное издание, когда проводили масштабную инвентаризацию перед реконструкцией здания. Рассказывая о своем открытии, эксперты отметили, что они нашли «самую первую книгу по египтологии».
"В парижском Музее человека также хранится полный экземпляр, а в Национальной библиотекой Франции — неполный, — сообщили кураторы в библиотеке. «Всего в мире известно о семи таких книгах, из которых только три полные», — заключили они, добавив, что в найденном на Корсике издании отсутствуют две страницы.
Итальянский художник-реставратор Симоне Мартини назвал эту книгу очень важной находкой, поскольку она «закладывает основы современной египтологии».
Специалисты упомянули, что обнаружили пятнадцать подлинных томов о египетской кампании 1798-1801 гг. императора Наполеона. Работники нашли письма, написанные членами императорской семьи, девять из которых подписаны лично Бонапартом. «Эти письма не были зарегистрированы в официальной корреспонденции Наполеона, которая была у нас на руках», — отметили реставраторы.
Руководитель библиотеки Элизабет Перье считает, что в хранилище, построенном в XIX веке, может скрываться еще не один ценный артефакт.
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