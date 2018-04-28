Шестилетняя девочка из КЧР стала «Юной супермоделью России»

Шестилетняя Самира Хабичаева из Зеленчукского района Карачаево-Черкесии завоевала титулы «Юная супермодель России» и «Мисс Кавказа» на конкурсе красоты «Юная мисс Россия 2018», прошедшем в рамках фестиваля «Russian Beauty 2018» в Москве.

«Выиграв гран-при в Карачаево-Черкесии мы решили выехать и на всероссийский конкурс. И если я привезла Самиру для того, чтобы она приняла участие в масштабном конкурсе, познакомилась с новыми людьми, завела новых друзей, она была намерена победить и покрасоваться в короне. Мы рады, что нам удалось получить титулы, Самира была в восторге», — сообщила РИА «Карачаево-Черкесия» мама Самиры Виолетта Хабичаева.

В конкурсе принимали участие около 100 девочек из разных субъектов России и других стран. Участницы выходили на подиум в спортивном, романтичном и национальном костюмах.

В состав жюри вошли режиссер и президент Сastle Film (США) Эркен Ялгашев, голливудский актер Кэри Харуюки Тагава, а также художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

Далее Симира Хабичаево будет представлять Россию на всемирном детском конкурсе конкурсе красоты и на европейском конкурсе, который пройдет в Македонии.