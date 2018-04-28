Сергей Филиппов: «Мы уже сейчас думаем какие мероприятия можно проводить на „Самара Арене“ по окончании ЧМ»

«Здорово! На самом деле, стадион красивый, огромный, вместительный. И для меня, как министра культуры, это не только самая масштабная, самая стильная, самая красивая спортивная площадка, которая точно будет востребована, но это и, безусловно, место, где можно проводить самые большие мероприятия, фестивали, праздники, грандиозные концерты. Понимаем, что стадион, конечно, будет работать на долгие-долгие десятилетия вперед для Самары и Самарской области», — сказал министр.

Он назвал большой победой тот факт, что стадион уже открыт для зрителей и принимает первый тестовый матч. Глава ведомства признал, что работников культуры это тоже своего рода тест, ведь уже сейчас на стадионе работает сцена и ожидается выход на поле артистов. «Культура вместе со спортом начинает осваивать главную спортивную площадку нашего города», — поделился Сергей Филиппов

Министр также отметил, что уже сейчас в ведомстве думают над тем, какие мерориятия можно проводить на «Самара Арене» по окончании ЧМ. По мнению Сергея Филиппова, это могут быть, в том числе, и грандиозные концерты. «Это ни с чем несравнимый подарок для региона. Такого объекта с таким масштабом, стоимостью, сложностью инженерных конструкций, наверное, не строилось никогда у нас», — заключил министр.