Новый сезон в Парке Горького, экскурсия по Тропарево, мультфильм Уэса Андерсона: куда сходить в Москве на майских праздниках

Рассказываем, что можно сделать во время внезапных майских праздников, если вы еще не уехали из столицы.

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА В ПАРКЕ ГОРЬКОГО

1 мая, вторник, 9:30 — 23:00 Новая инсталляция на входе с 40-метровой скейт-рампой, часовой парад в стиле «Ла-Ла Ленд», над которым работал хореограф-постановщик церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Сочи, мастер-классы от актеров «Гоголь-Центра» в новой Gogol School, концерт группы «Меджикул», детские мастерские, велозаезд — мы перечислили далеко не все события дня, а напоминание в календаре уже живет само по себе.

ЭКСКУРСИЯ «ЗНАМЕНИТЫЕ СТАЛИНКИ И УТЕРЯННЫЕ ДВОРЦЫ»

29 апреля, воскресенье, 12:00 — 14:00 Двухчасовая бесплатная пешеходная экскурсия по Новинскому бульвару, его дворикам и Смоленской набережной. Участники узнают историю «Дома с башней», домов князей Щербатова и Оболенского, посольства США и других усадеб, сохранившихся после советского периода.

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ» В ММОМА НА ПЕТРОВКЕ

Все дни, кроме понедельника, 12:00 — 21:00 Проект фонда V-A-C и Московского музея современного искусства: за первый акт, основанный на чеховской «Чайке», отвечает объединение художников «Театр взаимных действий». Действующие лица выставки — работы более сотни художников, обладающие своей биографией, характером и ролями, которые меняются в зависимости от сценария.

ПРЕМЬЕРА «ОСТРОВА СОБАК» УЭСА АНДЕРСОНА

30 апреля, понедельник, 20:00 Первый показ мультфильма от автора «Королевства полной луны» и «Отеля „Гранд Будапешт“» в кинотеатре «Октябрь» — и обсуждение новой картины с самым известным кинокритиком страны Антоном Долиным . Билетов на историю борьбы бездомных собак с живодерами и коррупцией осталось совсем мало, показ пройдет на английском языке с субтитрами.

13803

ГРАУНД-ЗИН ФЕСТ

29 апреля, воскресенье, 14:00 — 19:00 Последний день второго фестиваля независимых издательских направлений: 83 участника со всего мира, дискуссионная панель, две ярмарки, музыкальная программа и воркшоп по изготовлению комиксов. Расскажут, как придумать и реализовать слегка безумную идею самиздата — от печатных инициатив до музыкальных рекорд-проектов.

БЛОШИНЫЙ РЫНОК В ОЛИМПИЙСКОМ

29 апреля, воскресенье, 10:00 — 16:00 Самый известный, демократичный и честный блошиный рынок работает на первом этаже спорткомплекса каждое воскресенье. Советский фарфор, броши, посуда, монеты, винтажные игрушки и бытовые приборы разложены прямо на скатертях в холле. Вход на рынок свободный, лучше приходить к открытию в 10 утра, чтобы урвать самые редкие экземпляры. Если вам есть, что продать, можно арендовать точку на рынке за символические 500 рублей.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В LA BOULE

29–30 апреля, с 10:00 Кафе и петанк-клуб в Парке Горького вновь запускается и начинает сезон двухдневной вечеринкой. Обновленный газон, второй бар, диджей-сеты от местных любимцев, лимонады и напитки покрепче — все навстречу хорошей погоде.