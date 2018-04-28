Ещё
Вечер памяти «Была нужна Победа миру» состоится в Щукине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вечер памяти «Была нужна Победа миру» состоится в Щукине 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В преддверии Дня великой Победы в районе Щукино 4 мая состоится вечер памяти павших воинов «Была нужна Победа миру» с исполнением музыкально поэтической композиции «Войны священные страницы навеки в памяти людской».
— В программе вечера памяти — беседа у выставки «Строки, опаленные войной», знакомство с творчеством самых известных литераторов, посвятивших свои произведения военному лихолетью, анализ исторической и мемуарной литературы, электронная презентация «Горькая память войны: цифры и факты»,
содержащая данные, извлеченные из ранее засекреченных документов и материалов, анализ исторической и мемуарной литературы, — рассказали организаторы.
Программа состоится в 14.00 по адресу: улица Генерала Берзарина, д.6, корп.1. Вход свободный.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Южном Тушине накануне Дня Победы пройдет праздничный концерт В КЦ «Митино» пройдет виртуальная экскурсия по Путевому дворцу в Стрельне Выставка «Живая кисть традиций» откроется в Митине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущую спросили про дочь и вибратор38
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы55
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение