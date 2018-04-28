Вечер памяти «Была нужна Победа миру» состоится в Щукине

В преддверии Дня великой Победы в районе Щукино 4 мая состоится вечер памяти павших воинов «Была нужна Победа миру» с исполнением музыкально поэтической композиции «Войны священные страницы навеки в памяти людской».

— В программе вечера памяти — беседа у выставки «Строки, опаленные войной», знакомство с творчеством самых известных литераторов, посвятивших свои произведения военному лихолетью, анализ исторической и мемуарной литературы, электронная презентация «Горькая память войны: цифры и факты»,

содержащая данные, извлеченные из ранее засекреченных документов и материалов, анализ исторической и мемуарной литературы, — рассказали организаторы.

Программа состоится в 14.00 по адресу: улица Генерала Берзарина, д.6, корп.1. Вход свободный.