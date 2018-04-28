Традиционный творческий вечер пройдет в центре «Звенислав»

В прошлый раз мероприятие в клубе называлось «Песни у костра». В этот раз организаторы решили отказаться от тематических рамок.

— Наши вечера — это стихийное явление, — рассказал Владимир Люльчак, директор центра «Звенислав». — Мы никогда не знаем, сколько людей придет к нам. Были случаи, когда гости просто не умещались в зале, а бывало и очень мало посетителей. Но главное, что на наши вечера приходят совершенно разные люди — от детей до пожилых. Это говорит о том, что культура по-прежнему нужна обществу.

Вечер начнется в 17:00 по адресу: улица Донская, дом 6, строение 2. Более подробную информацию можете узнать на сайте центра.