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Традиционный творческий вечер пройдет в центре «Звенислав»
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Традиционный творческий вечер пройдет в центре «Звенислав» 

Управа района Якиманка 57 минут назад
Фото: Управа района Якиманка
В прошлый раз мероприятие в клубе называлось «Песни у костра». В этот раз организаторы решили отказаться от тематических рамок.
— Наши вечера — это стихийное явление, — рассказал Владимир Люльчак, директор центра «Звенислав». — Мы никогда не знаем, сколько людей придет к нам. Были случаи, когда гости просто не умещались в зале, а бывало и очень мало посетителей. Но главное, что на наши вечера приходят совершенно разные люди — от детей до пожилых. Это говорит о том, что культура по-прежнему нужна обществу.
Вечер начнется в 17:00 по адресу: улица Донская, дом 6, строение 2. Более подробную информацию можете узнать на сайте центра.
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