Чем заняться на майских праздниках: 9 необычных дел на длинные выходные

Мир, труд, май! С 29 апреля по 6 мая Россия будет работать всего два дня! Выходных очень много, а что делать на этих выходных — большой вопрос. Лежать на диване и смотреть телевизор конечно интересно, но не очень. Можно поехать на дачу, покопаться в огороде и пожарить шашлык, но это довольно тривиально. Пора открывать новые горизонты. Редакция ivbg.ru собрала девять необычных занятий, которые скрасят майские выходные наших любимых читателей

Сходить в «Цирк дю Солей»

https://youtu.be/McACXtumXNM

Как давно вы были в цирке? Не в таком, где животных бьют плетьми, а нелепые клоуны пугают детей своими красными носами и разноцветными волосами. Как давно вы были в цирке, в котором люди взлетают до небес, где на сцене разворачивается настоящее театральное представление с настоящим сюжетом и сногсшибательными костюмами? Все это вы увидите на новом шоу цирка дю Солей. Прославленные канадские артисты приедут в Петербург с программой OVO. Эта история любви двух насекомых, придуманная знаменитым режиссером Деборой Колкер. Цирк дю Солей — это самый известный цирк в мире. Променять его на копание в огороде — настоящие кощунство.

Посидеть вокруг большого костра на Вальпургиеву ночь

Страны Западной Европы с 30 апреля на 1 мая отмечают Ночь святой Вальбурги. Это праздник весны, берущий начало в язычестве. В эту ночь принято разжигать большой костер, водить хороводы и петь песни. А чем мы хуже? Смело выезжайте за город, разводите огромный кострище, берите гитару и наслаждайтесь весной. Другое название праздника — Ночь ведьм. Самое время, чтобы воссоединиться с духами прошлого и уйти в Нирвану. Последний месяц весны в Ленобласти хоть и теплый, но дождливый. Поэтому надо ценить теплые деньки на природе.

Дешево покататься по Европе

А вы знали, что 5 мая отмечают День Европы? Отличный повод, чтобы сорваться на выходные во Париж или солнечную Барселону. И это дешевле, чем кажется на первый взгляд. Например, паромная компания Silja Line предлагает круизы до конца мая из Хельсинки в Таллин за 282 рубля с человека. Минимальные цены можно получить при поездке вчетвером, так как скидка предоставляется на всю каюту. А автобусная компания Flixbus до конца июня продает билеты от 1 евро. Едем до Хельсинки на машине, оттуда на пароме до Таллина и на автобусе за копейки едем в Европу.

Пойти в лес на Юрьев день

А 6 мая древние славяне отмечали Юрьев день. Название происходит от имени святого Георгия Победоносца, который в народной традиции обычно назывался Егорием или Юрием. В этот день принято собирать лечебные травы и купаться в росе. Отличная возможность почувствовать связь со славянскими предками и отравиться в похож. Собираем рюкзаки и идем в лес и открываем купальный сезон.

Попробовать настоящие крафтовое пиво

В США и Европе крафтовое пиво очень популярно. Думаю, все слышали о бельгийских монахах-пивоварах, славящихся своим элем. 29 апреля больше 50 пивоваров со всей Европы и России приедут в Питер, чтобы похвастаться своей продукцией. В центре дизайна ArtPlay будет играть крутая музыка от создателей фестиваля STEREOLETO и разливаться пиво, которое вы еще точно не пробовали. Ведите себя хорошо и помните, что алкоголь вредит вашему здоровью.

Сходить на матч принципиальных соперников

На стадионе «Санкт-Петербург» 29 апреля встретятся местный "Зенит" и московский ЦСКА. Две команды, на протяжении десяти лет оспаривающие звание лучшего клуба России, сыграют на самом посещаемом стадионе страны. Что может быть лучше? Перед матчем состоится традиционный фан-променад, концерт и много других ивентов. В общем, вы можете своими глазами увидеть шоу, которое «Зенит» устраивает для своих болельщиков как до матча, так и во время.

Посадить на даче ацидантер и монтбреций

Куда же без дачи в майские праздники. В эти дни огородники начнут сажать огурцы и редис, а вы посадите прекрасные цветы ацидантер и монтбреций. Семена ацидантера превратятся в статные белые цветы с большими лепестками, а монтбреций еще называют крокосмией — это желто-алые цветы с небольшими аккуратными лепестками.

Посмотреть на развод мостов с парома

Каждый выходной и праздник в Петербурге проходит концерт «Ритм разводных мостов». В полночь от Адмиралтейской набережной отплывает большой паром, который пройдет под каждым разведенным мостом Северной столицы. Тиха ночь, Питер в свете вечерних огней, живая музыка и романтика развода мостов. Что может быть лучше? Обратите внимание, что вход на паром платный — 600 рублей с человека. Если за 2,5 часа экскурсии захочется покушать — ничего страшного. На пароме работает гриль-бар.

Сходить в кино на самый ожидаемый фильм года

Американский фильм про супергероев «Мстители: Война бесконечности» появится на больший экранах России 3 мая. Практически не остается сомнений, что третья часть «Мстителей» станет самым кассовым фильмом в истории кино. Конечно, поход на такой фильм — это дело вкуса. Но это отличная возможность прикоснуться к современной гик-культуре.