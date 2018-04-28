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Беседа на тему Великой Отечественной войны соберет юных участников в одной из библиотек Рязанского
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Беседа на тему Великой Отечественной войны соберет юных участников в одной из библиотек Рязанского 

Управа Рязанского района 43 минуты назад
Фото: Эхо района
В детской библиотеке №106, которая расположена в Рязанском районе, 3 мая организуют беседу о подвигах героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— Наши юные гости узнают много нового о тех тяжелых временах. В завершение встречи участники напишут «письма солдатам», — добавила Марина Бесфамильная.
Начало мероприятия в 11.00. О подробностях можно узнать по телефону 8 (499) 171-23-52.
Адрес детской библиотеки: улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)
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