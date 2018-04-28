Беседа на тему Великой Отечественной войны соберет юных участников в одной из библиотек Рязанского

В детской библиотеке №106, которая расположена в Рязанском районе, 3 мая организуют беседу о подвигах героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

— Наши юные гости узнают много нового о тех тяжелых временах. В завершение встречи участники напишут «письма солдатам», — добавила Марина Бесфамильная.

Начало мероприятия в 11.00. О подробностях можно узнать по телефону 8 (499) 171-23-52.

Адрес детской библиотеки: улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)