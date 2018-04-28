Уикенд в Белгороде с 28 апреля по 2 мая

Танцевальный батл, концерт группы The Incredible flames, праздник фонтанов — как весело и с пользой провести предстоящие длинные выходные в городе.

28 апреля

Ирландский паб Hamilton's Irish Pub, ул. Мичурина, 79Концерт группы Rock'n'Roll Traffic23:00 Вы услышите мелодии культовых команд брит-рока и блюза. Если вы помните и любите таких звезд, как Joe Cocker, Deep Purple, Stevie Wonder и The Beatles, то вам сюда! В репертуаре этой команды есть композиции других исполнителей и их «плейлист» постоянно расширяется. Не упустите шанс услышать живое исполнение любимых хитов! Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте.

Вход свободный

29 апреля

Чиллаут-бар «Манкамбра», пос. Дубовое, ул. Благодатная, 5АКонцерт группы The Incredible flames19:00 Это будет действительно особенный концерт, ведь у парней сегодня праздник — их бэнду исполнился один год! Конечно, любая вечеринка гораздо ярче, если собрать большую и дружную компанию. Поэтому ребята приглашают всех неравнодушных к легкой позитивной музыке к себе на огонек! А еще в рамках юбилейного концерта состоится презентация первого альбома — Hit Me Hot. Не упустите шанс услышать самые знаковые композиции в живом исполнении.

Подробности — в группе VK.

Стоимость: 300 рублей

Ресто-бар «Баклажан», пр-т Славы, 25Концерт группы «Обе-рек»20:00 Парни из группы «Обе-рек» — это уже давно не заурядный местечковый коллектив. Их знает Москва и Питер, Липецк и Тамбов, Ульяновск и Калиниград. Список городов, где успели прозвучать их гитары, можно продолжать очень долго. Теперь группа приедет в Белгород, чтобы вы смогли насладиться новыми песнями и хитами прежних лет в живом исполнении. Глубокий смысл текстов и агрессивные риффы гитар наполнят этот вечер особой атмосферой. Поддерживать гостей из Воронежа будут местные музыканты — группа Carcosa.

Дополнительную информацию о мероприятии вы можете найти в группе VK.

Стоимость: 500 рублей

30 апреля

Белгородская государственная филармония, ул. Белгородского полка, 56аМузыкальная программа «Студенческий концерт»19:00 Подробно о ней мы писали здесь.

Стоимость: 180 рублей

1 мая Праздник фонтанов в Белгороде12:00, 13:00 и 18:00 В мае в Белгороде традиционно начинается сезон фонтанов. Искрящиеся струи забьют в самых разных уголках города. Открытие некоторых из них даже будет сопровождаться шоу-программой. Ведь для небольшого города, где тем не менее расположено более 10 декоративных источников — это настоящий праздник.

В 12:00 заработают Пасхальный фонтан (рядом с клубом «Арт-студия»); фонтан в микрорайоне «Салют» (ул. 5 Августа, 27); в парке Победы «Непобедимый»; на площадке БелГУ «Покровитель», на Народном бульваре; возле Дома офицеров; в парке Памяти; у рынка «Спутник», на ул. Дзгоева, 2 (у здания «Белагромашсервис»); возле БГТУ им. Шухова.

На 13:00 запланирован запуск фонтанов: фонтаны «Театральный»; «Девочка с гусем» на Свято-Троицком бульваре; «Парус» на ул. Преображенская, 42; возле музея-диорамы.

В 18:00 запустится «Сухой фонтан» близ кинотеатра «Русич». Не пропустите одно из ярчайших мероприятий мая. Порадуйте себя и своих детей. Встречайте тепло и солнце в звуках радостного плеска воды!

2 мая Дворец культуры «Энергомаш» , пр-т Б. Хмельницкого, 78БТанцевальный фестиваль «Мясорубка Battle»11:00 Сильнейшие танцоры города сойдутся в жаркой схватке за звание лучшего в своем направлении. Кстати о направлениях. Для программы феста выбраны самые популярные жанры уличных танцев. Приглашенные гости проведут незабываемые мастер-классы для зрителей и участников. Если вы давно мечтали научиться классно двигаться под ритм любимого бита, то это прекрасный повод начать тренировки. Izabella проведет для вас занятие по направлению Hip-Hop (стоимость 700 рублей), а Паша Федоров раскроет секреты жанра Popping (стоимость 400 рублей).

Зарегистрироваться в качестве участника и узнать другие подробности можно в группе VK.

Стоимость: от 200 рублей

По материалам 2DO2GO.