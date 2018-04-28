В Ховрино пройдет праздничный концерт «Письма победы», посвященный Дню Победы

Праздничный концерт будет проходить по адресу: ул. Зеленоградская, д. 35, корп. 2. Организатором выступил МБУ «ДТ Ховрино».

Память − это способность помнить, не забывать прошлое, это свойство души. Даже в самых отчаянных ситуациях бойцы находили в себе силы писать трогательные письма домой. Многие из этих писем на долгие годы пережили своих авторов. Эти весточки с фронта бережно хранили в семьях, передавали в музеи и публиковали в газетах. И сейчас, спустя десятилетия после победы над фашистской Германией, строчки из фронтовых писем все так же проникают в самое сердце. «Письма Победы» — не просто иллюстрации, а яркие образы и события, выстроенные в хронологическом порядке.

Праздничный концерт «Письма победы» посвящается Дню Победы в Великой Отечественной войне. Пришедших зрителей ожидают традиционные тематические творческие номера, а именно: театрализованная программа с армейскими танцами, известными композициями о войне и многое другое.

Творческие коллективы исполнят любимые военные мелодии. Во время мероприятия будет проходить выставка детских рисунков в честь предстоящего праздника.