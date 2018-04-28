«Подписные издания» и «Открытая библиотека» выпустят книгу Сергея Бодрова о венецианской живописи

Книжный магазин «Подписные издания» и просветительский проект «Открытая библиотека» готовят к публикации книгу Сергея Бодрова «Архитектура в венецианской живописи возрождения». Об этом «Собака.ru» рассказал совладелец совладелец «Подписных изданий» Михаил Иванов . Это уже второй издательский опыт «Подписных изданий» — дебютом были «Диалоги с Сокуровым»

В основу книги легла кандидатская диссертация на соискание степени кандидата искусствоведения. Бодров-младший учился на отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова , специализируясь на живописи венецианского Возрождения. Диссертацию он защитил в 1998 году — уже после участия в культовой картине Алексея Балабанова «Брат».

«Мы не стремились издать книгу в годовщину трагической гибели Сергея Бодрова — как раз наоборот решили уйти от всевозможных дат. Хорошие тома должны издаваться независимо от информационных поводов. О самой научной работе мы где-то прочитали, и появилась мысль ее выпустить как книгу. Позже оказалось, что Валентина Николаевна Бодрова, мама Сергея, уже издавала ее небольшим тиражом в 2002 году. На этой основе подготовлена и наша книга, только с новой версткой и иллюстрациями в современном качестве — сейчас с этим намного проще», — отметил Иванов, добавив, что многим поклонникам творчества Бодрова неизвестно о том, что он был талантливым и увлеченным искусствоведом, изучал итальянское Возрождение.