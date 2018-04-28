Ещё
«Подписные издания» и «Открытая библиотека» выпустят книгу Сергея Бодрова о венецианской живописи
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Подписные издания» и «Открытая библиотека» выпустят книгу Сергея Бодрова о венецианской живописи 

Собака 27 минут назад
Фото: Собака
Книжный магазин «Подписные издания» и просветительский проект «Открытая библиотека» готовят к публикации книгу Сергея Бодрова «Архитектура в венецианской живописи возрождения». Об этом «Собака.ru» рассказал совладелец совладелец «Подписных изданий» Михаил Иванов. Это уже второй издательский опыт «Подписных изданий» — дебютом были «Диалоги с Сокуровым»
В основу книги легла кандидатская диссертация на соискание степени кандидата искусствоведения. Бодров-младший учился на отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, специализируясь на живописи венецианского Возрождения. Диссертацию он защитил в 1998 году — уже после участия в культовой картине Алексея Балабанова «Брат».
«Мы не стремились издать книгу в годовщину трагической гибели Сергея Бодрова — как раз наоборот решили уйти от всевозможных дат. Хорошие тома должны издаваться независимо от информационных поводов. О самой научной работе мы где-то прочитали, и появилась мысль ее выпустить как книгу. Позже оказалось, что Валентина Николаевна Бодрова, мама Сергея, уже издавала ее небольшим тиражом в 2002 году. На этой основе подготовлена и наша книга, только с новой версткой и иллюстрациями в современном качестве — сейчас с этим намного проще», — отметил Иванов, добавив, что многим поклонникам творчества Бодрова неизвестно о том, что он был талантливым и увлеченным искусствоведом, изучал итальянское Возрождение.
Эпиграфом к изданию стали слова Сергея Бодрова: «Тем, что я написал диссертацию, я горжусь больше, чем любой из своих ролей…». Ранее вдова Бодрова-младшего Светлана дала первое за долгие годы интервью журналистке Екатерине Гордеевой, а журналист и автор популярного YouTube-канала «вДудь» Юрий Дудь разместил на своем канале документальный фильм об актере, который погиб в Северной Осетии в 2002 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
В Петербурге пройдет вечеринка Off by Roots United с лабиринтами из музыкальных сцен Вице-губернатор Албин не против платного входа в Летний сад во время ЧМ Уикенд в Белгороде с 28 апреля по 2 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущую спросили про дочь и вибратор38
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы55
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение