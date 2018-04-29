Прокуратурой Орловской области провела проверку проверки по факту получения травмы ребёнком из-за неисправности детской карусели в Орле.
Несчастный случай произошёл во дворе жилого дома №93 по улице Нормандии-Неман в областном центре, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По предварительным дынным, малолетний ребёнок получил закрытый перелом ноги во время катания на карусели.
К проведению проверки для установления причин неисправности детского развлекательного оборудования и возможности дальнейшего безопасного использования подобных каруселей и лиц, установивших их, привлечены специалисты контролирующих органов.
В прокуратуре просят родителей до окончания проверки не разрешать детям кататься на каруселях аналогичных конструкций, расположенных на территории областного центра:
ул. Гагарина, 51;
ул. Гагарина, 49;
ул. Черкасская, 72;
переулок Соляной,12;
проезд Связистов, 1;
проезд Связистов, 10;
ул. Красина, 20;
ул. Комсомольская, 53;
ул. Комсомольская, 85;
ул. Комсомольская, 88.
Сообщение Прокуратура проверит безопасность «жёлтых каруселей» в Орле появились сначала на РИА 57.