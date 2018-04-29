Прокуратура проверит безопасность «жёлтых каруселей» в Орле

Прокуратурой Орловской области провела проверку проверки по факту получения травмы ребёнком из-за неисправности детской карусели в Орле.

Несчастный случай произошёл во дворе жилого дома №93 по улице Нормандии-Неман в областном центре, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным дынным, малолетний ребёнок получил закрытый перелом ноги во время катания на карусели.

К проведению проверки для установления причин неисправности детского развлекательного оборудования и возможности дальнейшего безопасного использования подобных каруселей и лиц, установивших их, привлечены специалисты контролирующих органов.

прокуратуре просят родителей до окончания проверки не разрешать детям кататься на каруселях аналогичных конструкций, расположенных на территории областного центра:

ул. Гагарина, 51;

ул. Гагарина, 49;

ул. Черкасская, 72;

переулок Соляной,12;

проезд Связистов, 1;

проезд Связистов, 10;

ул. Красина, 20;

ул. Комсомольская, 53;

ул. Комсомольская, 85;

ул. Комсомольская, 88.