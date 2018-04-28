«Красную горку» отметят 2 мая на Щелоковском хуторе

Праздник «Красная горка» отметят 2 мая в архитектурно-этнографическом музее заповеднике «Щелоковкий хутор». Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Как отмечается в сообщении, «Красная горка» — это фольклорно-этнографический праздник. В этот день посетители музея смогут поучаствовать в старинных обрядах и хороводах, танцах, поиграть в городки.

Выступят фольклорные ансамбли «Свети-Цвет», «Синий лен», «Макошь», «Покрова», «Светлица» и другие.

Кроме того, гостей ждет историческая реконструкция и бытовые зарисовки периода 1910-1920 годов.

Вход платный. Начало мероприятия в 13:00.