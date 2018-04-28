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«Аиф-Юг» пригласили ветеранов Краснодара на праздничное чаепитие к 9 мая
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«Аиф-Юг» пригласили ветеранов Краснодара на праздничное чаепитие к 9 мая 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
28 апреля в Городском саду Краснодара редакция «Аиф-Юг» устроила праздничное чаепитие для ветеранов Великой Отечественной войны.
В уютном кафе «Миг люби» собрались более 40 человек. Не все приглашенные смогли прийти — многим не позволили возраст и здоровье. Но, несмотря на годы, ветераны в парадных костюмах и нарядных платьях, на которых в строгом боевом порядке «выстроились» ордена и медали, были в приподнятом настроении, шутили и охотно общались с юнкорами, которые к ним съехались со всего города. Школьники строчили в блокнотах воспоминания заслуженных стариков, удивляясь тому, как у молоденькой медсестры хватало сил вытаскивать раненых с поля боя, как мальчишки в их возрасте работали вместо взрослых — пахали поле, возили воду, убирали урожай.
К гостям праздника с самыми теплыми словами обратилась генеральный директор Ольга Лазаренко: «Мы никогда не забудем того, что вы сделали для нашей страны. Мир — это, наверное, главное, что должно быть в нашей жизни. Вам, прежде всего, хочется пожелать мирного неба над головой и такого же яркого солнца, как сегодня. Будьте здоровы, счастливы. Мы всегда рады видеть вас на наших мероприятиях и в числе своих многочисленных читателей и подписчиков. Пусть у вас на сердце никогда не будет грусти, а в душе играет победный марш».
Артисты ансамбля «Калита» спели любимые песни «Катюша», «Ой, цветет калина», «Гляжу в озера синие» и другие. И, конечно, будь у ветеранов побольше сил, они бы не только подпевали, но и «подтанцевали» артистам.
Для гостей приготовили разнообразное угощение. Застолье было шумным: ветераны спорили о политике, войне, молодежи.
Много приятных слов было сказано в адрес газеты. Раиса Сергеевна Бойко от имени всех поздравила «АиФ» с 40-летним юбилеем. «АиФ — наша любимая газета. Мы останемся верными вашими подписчиками. Спасибо, что помните о ветеранах».
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