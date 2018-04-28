Ещё
Педагогов интерната обвинили в изнасиловании детей и отправили на учебу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Педагогов интерната обвинили в изнасиловании детей и отправили на учебу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники Лазурненской школы-интерната для детей-сирот Челябинской области, которые оказались замешаны в деле об изнасиловании воспитанников, остались на своих должностях. Также они прошли курс повышения квалификации по программе «Жестокое обращение с детьми: диагностика, коррекция и профилактика», сообщает портал «Такие дела», в распоряжении которого оказалось соответствующее распоряжение Министерства образования и науки.
«Было подозрение на насилие со стороны этих воспитателей или же на их покрывательство насилия. Тем не менее они остались на рабочих местах и в виде бонуса получили повышение квалификации, и ни один закон при этом не нарушен», — сообщила директор фонда благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, которая передала изданию копию документа.
Ранее министерство социальных отношений Челябинской области сообщило о закрытии Лазурненской школы-интерната. Официальной причиной закрытия называли ограничение подачи воды в учреждение.
По делу об изнасиловании как минимум семерых несовершеннолетних воспитанников детского дома был арестован 51-летний челябинец, которого дети называли «дядя Сергей». Затем СК России возбудил два уголовных дела о сексуальном насилии в отношении 46-летнего педагога интерната. В области продолжаются проверки детских учреждений.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы54
Ведущую спросили про дочь и вибратор38
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Киноляпы, которые никто не замечал24
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение