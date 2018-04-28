Уведите детей от экранов: 10 лучших мультсериалов для взрослых плюс бонус

Для заматеревшего поколения Х и подросшего поколения Y тезисы о том, что мультики, оказывается, не только для детей рисуются, звучат жуткими трюизмами. За наш век анимации для взрослых было произведено столько, что ориентироваться в ней сегодня подчас даже труднее, чем в море фильмов и сериалов категории R («18+»). Найти можно все: от политической сатиры и постмодернистских пародий с задранным носом до кровавого крошилова и юмора из самых глубин ночных эфиров.

Смотрите список из десятка (и еще пяти) разнообразных анимационных сериалов на взрослые темы. Эти мультики помогают понять природу депрессии, показывают, как устроена военная пропаганда и психика подростков, испытывают эластичность зрительского чувства юмора и представляют рисованных героев более живыми, чем некоторые совершенно реальные актеры.

Источник: Союз.ру «Константин» (2018-…)

Один из самых популярных персонажей темной части вселенной комиксов DC, бесоборец Джон Константин наконец обрел каноническое воплощение в новом мультсериале. Антигероя долго не решались показать на экране во всей красе, то превращая его в грустного Киану, то отправляя в подростковые мыльные оперы от CW, в которых даже курить нельзя.

В новом мультсериале Константин картинно затягивается сигаретами, ехидно бранится и мечется между добрыми делами и выгодными сделками, как в родных комиксах. Ограничения все же есть: серии идут всего по пять минут. Это не то чтобы минус — лаконичность не позволяет размазывать сюжеты и устать от здешнего пестро-багрового мира.

«Арчер» (2009-…)

«Арчер» начинался как хулиганская пародия на бондиану. В сеттинге холодной войны суперсекретный агент Стерлинг Арчер элегантно выпутывается из сложных шпионских ситуаций, попивая бренди и соблазняя красавиц из противоположного лагеря. Другой стороной была реалистичная интерпретация всех бондовских «свойств» главного героя. На подвиги его толкали детские травмы, успех был следствием случайного фарта, бренди сделал его алкоголиком, а Эдипов комплекс — сексоголиком. Шпионская тема быстро исчерпала себя, благо взгляды сценаристов гораздо шире одного жанра.

В последних сезонах секретной организации под началом матери Арчера приходилось переквалифицироваться в наркоторговцев и детективное агентство. В прошлом году Стерлинг и вовсе впал в кому. В своем подсознании он боролся с внутренними проблемами на полях воображаемого нуарного романа.

«Конь БоДжек» (2014-…)

Когда речь заходит о взрослой мультипликации, кто-то может подумать, что взрослые мультики — это те, в которых брань, кровь, наркотики и секс. Но быть взрослым вовсе не означает, что теперь все позволено, наоборот — взрослому приходится устанавливать правила для самого себя, налаживать отношения, следить за здоровьем и разбираться с последствиями своих действий.

Главный герой самого взрослого мультсериала современности Конь БоДжек — это некогда популярный актер в зверочеловечьем Голливуде. На протяжении четырех сезонов ему приходится одновременно переживать кризис среднего возраста и возрождение карьеры, узнавать, что слава изменчива, а печаль может задержаться навечно, и что взрослеть приходится, даже когда тебе уже за 50.

«Бурундук и Ежик» (1977-…)

Северокорейские дети, не слишком избалованные разнообразной анимацией, радуются и хлопают в ладоши, глядя, как рисованные зверьки в военной форме насаживают друг друга на штыки и подрываются на минах. Не нужно быть Славоем Жижеком, чтобы разглядеть в мультсериале милитаристскую пропаганду, где за хороших ежей — Северная Корея, за плохих хорьков и злых волков — Япония и США соответственно, а соседскую Россию воплощает медведь-пьяница.

Несмотря на миловидную рисовку, смотреть «Бурундука и Ежика» детям по эту сторону занавеса не стоит, если только родители не намерены воспитывать их как солдат и в будущем отправлять прямиком на амбразуры. Взрослые же могут получить «постмодернистский опыт», а заодно узнать, как воспитывают детей в тоталитарных странах.

«Большой рот» (2017-…)

«Большой рот» — странный зверь. Формально это сериал о невинных стеснительных подростках. Однако говорить о половом созревании с такой откровенностью могут только взрослые, успешно пережившие это страшное время. Главных героев одолевают пубертатные монстры, постоянно нашептывающие желания, от которых те краснеют, и сомнения, от которых комплектуют.

Взрослея, мы можем позабыть, каково это — жить в пугающем и притягательном мире первых открытий. «Большой рот» напомнит, покажет, а то и посоветует, как взрослому стоит понимать разбушевавшегося поблизости подростка.

«38 обезьян» (2003-2005)

Этот британский сборник сатирических новелл описывает эпоху больших надежд и разочарований под началом Тони Блэра . Однако удивительную актуальность и едкую интонацию «Обезьяны» сохраняют в любое время и в любой стране. Критика медиа, с лицемерными политиками и бесталанными «звездами момента», тут пересекается с совершенно интимными сюжетами о разведенных родителях и неверных мужьях. Для отечественного зрителя есть особый бонус: весь сериал можно найти в озвучке главного летописца наших медиа и быта — Леонида Парфенова

«Макс» (1995)

Канал MTV в 90-е годы был бурно растущей грядкой экспериментов не только для музыки, но и для всей актуальной культуры вообще. На этой благодатной почве и появился «Макс» — самый странный супергеройский мультфильм в мире. Здешний главный герой существует в двух мирах одновременно: в фэнтезийном крае, населенном монстрами и демонами, и в реальном, не менее опасном, мегаполисе. В одном Макс — могучий воин, в другом — опасный бродяга. Оба мира пересекаются, а странные существа из фантазий то и дело проникают на людские улицы.

Быстро становится ясно, что выдуманный край — это место, в которое Макс и другие герои пытаются запрятать свои жуткие воспоминания. Но хранилище страхов, как и любой мегаполис, не резиновое. Подавленные переживания в конце концов вырвутся наружу, и каждому придется все-таки вступить с ними в смертельную схватку.

«Гадкие американцы» (2010-2012)

Мультикультурный Нью-Йорк населяют люди настолько непохожие друг на друга, что издалека может показаться, будто это существа совершенно разных видов. Эта особенность «Большого яблока» наглядно продемонстрирована в «Гадких американцах». Здесь простым скучным человекам приходится уживаться с похотливыми зомби, грустными вампирами, чувствительными роботами и другими многочисленными существами, которые всегда воплощали маргинализированные и притесняемые группы.

Главный герой работает в социальной службе, занимающейся трудоустройством мигрантов разных наций и видов. Веселые побоища с участием сказочных существ постепенно уступают место сюжетам о налаживании диалога между соседствующими культурами и поиску компромисса между традициями и прогрессом.

«Приграничный город» (2016)

Очередной продюсерский проект Сета Макфарлейна, рассказывающий об американской семье с неприспособленными к жизни детьми, отцом-самодуром и матерью-домохозяйкой не снискал признания у аудитории. Вероятно, проблемой оказался главный герой, который, в отличие от своих «братьев» Питера Гриффина и Стена Смита, терпеть не может собственную семью.

Однако сам приграничный городок, в котором белое население постепенно уступает по численности мигрантам, — место крайне интересное. Стереотипы здесь не обижают, потому что смешно обыгрываются в пользу субъектов предубеждений. Сам сериал выделяется из ряда семейных ситкомов чисто «лунитьюнсовской» буффонадой, которую авторы применяют, используя мультяшные возможности на полную катушку.

«Металлопокалипсис» (2006-2013)

Эпичный сюжет о метал-группе, которая стала главной музыкальной единицей в мире, кажется совсем невероятным в эпоху победившего рэпа. Тем забавнее смотрятся грубые металлисты, которых забросило не только на первые места в чартах, но и на вершину мировой экономики. Постепенно смешные зарисовки из жизни рок-звезд играют в сюжете все меньшую роль, уступая место эпическому противостоянию с теневым правительством и мистическими силами. Отрадно, что юмор при этом никуда не уходит, а дезметаллический саундтрек остается таким же напористым и плотным, как в начале.

Бонус! Коротко про еще пять сериалов для самых ненасытных мультолюбов:

«Голан Ненасытный» (2013-2015)

Жестокая с виду, но добродушная внутри история про дружбу маленькой девочки с большим демоном.

«Центральный округ» (1999-2000)

Мультяшная и моложавая версия сериала «Друзья», приправленная лихими фантазиями MTV 90-х.

«Бриклберри» (2012-2015)

Бесстыдный мультфильм про секс и экологию на территории природного заповедника.

«Поллитровая мышь» (2005-2006)

Сюрреалистический минималистичный сериал с самыми непредсказуемыми и нелогичными диалогами в истории ТВ.

«Люси — дочь дьявола» (2007)

Притча о том, как девушка-антихрист влюбляется в христианского мессию.