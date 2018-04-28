Послушать принес 

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Российский авангардист, актер и музыкант Сергей Пахомов , более известный под творческим псевдонимом Пахом, собрал для портала «Афиша» семь произведений, которые посчитал лучшими панк-гимнами в истории России и Советского Союза. В списке песни, уже ставшие частью мифологии страны, перемешаны с современным андерграундом. Стонущие и прославляющие пердеж девушки, Владимир Высоцкий, Егор Летов , ода Годзилле — все это Пахом называет панком.

Трехминутное видео — лишь выжимка из часовой постановки «Пахом и Певчие», премьера которой состоялась летом 2017 года. Импровизационно-акустический спектакль был поставлен самим Пахомом при сотрудничестве с «хором черногубых дев» (артистки из «Хора Муравицкого») в «Трансформатор.doc».

Высоцкий написал «Охоту на волков» в 1968 году в Сибири. Так историю ее создания описывал автор: «Я сел за белый лист и думаю: что я буду писать? В это время встал Золотухин и сказал: „Не сиди под светом — тебя застрелют!“ Я говорю: „С чего ты взял?“ Он говорит: „Вот в Лермонтова стрелял пьяный прапорщик“». На утро Валерий Золотухин признался Высоцкому, что за медовуху разрешил местным детям залечь в канаве и смотреть на барда. «Я, значит, под дулами глаз и написал эту песню», — считал Высоцкий.

Учитывая, что два места из семи в перечне достались творениям Пахома, очевидно, кого звезда фильма «Зеленый слоник» считает главным панк-художником современной России — себя. В клипе «Годзилла» он лежит в ванне, обернутый в воздушно-пузырчатую пленку, и бормочет что-то про печенье и белый дым. Годзилла идет.

Полный список Пахома настолько же неоднозначен, как и его собственная персона, но без Летова любой хит-парад русского панка не имеет никакого смысла и не вызывает и капли доверия. А «Все идет по плану» — одна из самых известных и популярных песен «Гражданской обороны».

Больше панк-гимнов Пахома — в подборке «Афиши».

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