Петербургский уик-энд: городская афиша на 29 апреля — 2 мая

В первые «длинные» майские выходные петербуржцев ждет множество мероприятий на свежем воздухе. Это и военный фестиваль «Боевая сталь», и первый концерт проекта «Культура рядом». Кроме того, можно душевно и с пользой провести время на арт-субботнике в Михайловском саду, а также беззаботно заняться выдуванием мыльных пузырей на специально посвященном этому развлечению фестивале. В Александровском саду пройдут концерты, приуроченные к Международному дню джаза, а в филармонии выступит культовый Ансамбль имени Александрова.

Фестиваль мыльных пузырей

Когда: 29 — 30 апреля, 15.00 Где: Парк им. Бабушкина

Билеты: 200 руб.

Очень легкомысленный праздник, но ведь на то и весна, чтобы можно было беззаботно повеселиться. Профи в области мыльных пузырей порадуют собравшихся своим мастерством. Обещано, что они не только на глазах у публики создадут гигантские радужные пузыри, но также и мыльные конструкции с дымом и настоящим огнем внутри. В стоимость билета включен индивидуальный набор для мыльных пузырей, так что после прохождения мастер-классов посетители смогут проверить собственные способности в этой сфере. В качестве бонуса — различные викторины и розыгрыши призов, а также много пирожных и сладкой ваты.

Фестиваль ледоколов

Когда: 29 — 30 апреля, 12.00 — 20.00 Где: Набережная лейтенанта Шмидта, Английская набережная

Вход свободный

Этот морской праздник проходит в Петербурге в пятый раз. Новинка нынешнего года — в фестивале впервые примет участие ледокол «Новороссийск». У участников фестиваля будет возможность посетить верхние палубы кораблей. Изюминка программы — Вальс буксиров, он начнется 29 апреля в 15 часов. В этот же день в 19.50 на ледоколах пройдет световое шоу.

Арт-субботник

Когда: 29 апреля, 12.00 — 16.00 Где: Михайловский сад Вход свободный

Русский музей приглашает всех любителей изящных искусств и свежего воздуха на арт-субботник (на самом деле — воскресник) в Михайловском саду. Нужно помочь привести одно из самых достопримечательных мест Санкт-Петербурга в порядок перед летним сезоном, и сотрудники музея будут рады добровольным помощникам. Наряду с уборкой газонов и обрезкой веток участников ожидает культурная программа: концерт, викторины, а также экскурсии по саду, которые начнутся в 13, 14 и 15 часов.

Изящный концерт в Павловске

Когда: 29 апреля, 14.00 Где: Концертный зал Павловского дворца

Билеты: 100 руб. за вход в парк

Павловский парк закрыт на просушку для транспорта — но не для посетителей. Все желающие пораньше открыть сезон загородных прогулок приглашаются в это воскресенье в ГМЗ «Павловск». Ведь отдых только лишь моционом по величественным аллеям не ограничится — в Павловском дворце будет устроен бесплатный концерт, в котором примут участие студенты Академии Русского балета им. Вагановой и Музыкального училища им. Римского-Корсакова. В программе — произведения Шумана и Шуберта. Не забудьте также захватить с собой орехи, иначе вам будет неудобно перед павловскими белочками.

Боевая сталь

Когда: 29 апреля — 2 мая, 11.00 — 20.00 Где: Парк 300-летия Петербурга

Вход свободный

Военно-танковый фестиваль «Боевая сталь» традиционно собирает почитателей военной истории России на весеннюю встречу. Танковая техника будет представлена для обозрения в полном составе — от самой первой боевой машины до новейших образцов. Экскурсии по военно-полевому лагерю будут сменяться катаниями на танках, специальная выставка расскажет об изменениях в форме, оружии и быте российских солдат за последний век. А после настоящего артиллерийского залпа можно будет отдохнуть и подкрепиться на военно-полевой кухне.

Международный День джаза

Когда: 29 — 30 апреля, 14.00 — 22.00 Где: Александровский сад Вход свободный

Этот праздник широкие слои петербуржцев смогут отметить два дня подряд. На открытой сцене Александровского сада, что у Адмиралтейства, пройдет очень много концертов.

В воскресенье, в 14 часов, программа начнется выступлением Jazz Philharmonic Orchestra. Затем с часовым интервалом перед меломанами выступят: квинтет Сергея Долженкова , Алина Ростоцкая и Jazzmobile, группа Marimba Plus, LRK Trio, Билли Новик и Петербургский Джазовый Актив, а также команда Eli Degibri.

Во все дни в лектории сада будет параллельно проходить программа мастер-классов и встреч с музыкантами. Расписание — на официальной странице проекта.

Когда: 1 мая, 19.30 Где: Мариинский-2 Билеты: 4000 — 4400 руб.

В Мариинском театре отмечают двадцатилетие творческой деятельности танцовщика и хореографа Юрия Смекалова . К этой дате приурочен показ на Новой сцене балета Родиона Щедрина «Анна Каренина», в котором виновник торжества выйдет в партии графа Вронского. Его поддержат коллеги по труппе Олеся Новикова , Ислом Баймурадов и Александра Иосифиди. Место за дирижерским пультом займет Алексей Репников.

«Звучащий май»

Когда: 2 мая, 19.00 Где: Яблоневый сад (Белградская ул., 16)

Вход свободный

В мае начинается традиционный проект бесплатных концертов в спальных районах города под названием «Культура рядом». Первой ласточкой этого сезона станет концерт «Звучащий май», который пройдет в знаковом для Купчина месте — Яблоневом саду на Белградской. Солисты Мариинского и Михайловского театра посвятят свое выступление 73-й годовщине Победы.

Военный ансамбль в Дворянском собрании

Когда: 2 мая, 19.00 Где: Большой зал Филармонии

Билеты: 600 — 1500 руб.

В Большом зале Петербургской филармонии выступит легендарный Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова. Искусство его участников — сродни оружию. И артисты в погонах очень часто выступают в горячих точках. Концерт в бывшем зале Дворянского собрания Санкт-Петербурга будет торжественным — он посвящен грядущему Дню Победы. В программе — песни Соловьева-Седого, Блантера, Френкеля, Дунаевского, Пахмутовой, Тухманова.

интернет-журнал «Интересант»