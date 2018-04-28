Гуляем четыре дня. Куда пойти в Ростове с 29 апреля по 2 мая?

В канун Первомая открывается летний сезон во всех городских парках — а это лучшие места для семейного отдыха.

«АиФ-Ростов» предлагает читателям перечень основных мероприятий в парковых зонах, в Свободном пространстве «Циферблат», а также главных городских событий.

29 апреля

Городской культурно-досуговый центр имени Максима Горького

С 10 утра и до самого вечера — выставки коллекционеров «Старый город» и мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», работает и городок аттракционов. С 13 до 15 часов — на эстраде парка состоится праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов. В 18 часов в шахматном павильоне начнётся вечер танцев для тех, кому за 30.19:00 — 23:00, обсерватория — ночной показ звёзд.10:00 — 22:00, для юных ростовчан — работа городка аттракционов.

Парк культуры и отдыха имени Николая Островского

С 12 до 16 часов — спортивно-игровая программа, работают аттракционы.

Парк культуры и отдыха имени Октября

В 17:00 — вечер отдыха с конкурсами и викторинами на эстраде парка, а также импровизированный концерт посетителей.

Парке культуры и отдыха «Дружба»

С 11:00 до 18:00 — спартакиада по волейболу «Крылатый мяч». С 11 часов и до вечера — турнир по шахматам и шашкам «Золотая ладья». В это же время на территории парка пройдет творческая мастерская «Волшебные бутоны».

Парк культуры и отдыха имени 1 Мая С 10:00 до 12:00 — танцевально-развлекательная программа, конкурс рисунков «В здоровом теле — здоровый дух».

Детский парк имени Вити Черевичкина

В 10 часов — развлекательная программа с участием ростовых кукол, конкурс рисунков, творческие мастерские для особых деток РГООИ «Надежда». В 16:00 — соревнования по настольному теннису и на беговелах.

Парк имени Октябрьской Революции

С 12 до 15 часов — марш-парад детско-юношеских духовых оркестров IX открытого Донского фестиваля детско-юношеских духовых оркестров «Возрождение».

30 апреля

Парк культуры и отдыха имени 1 Мая С 10 часов — экологическая акция, конкурс рисунков «Подари земле сад».

Городской культурно-досуговый центр имени Максима Горького

10:00 — 19:00 — выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», работают все аттракционы.10:00 — 21:00 — рок-фестиваль с участием лучших рок-групп города и области. С 18 часов — вечер танцев в клубе «Кому за 30… ». С 19:00 — показ звёзд в куполе обсерватории.

Парк культуры и отдыха имени Н. Островского

14:00 — 17:00 — культурно-развлекательная программа: спортивные состязания, игры, конкурсы, работают аттракционы.

Детский парк имени Вити Черевичкина

С 10:00 — программа с участием ростовых кукол, конкурс рисунков, творческие мастерские для особых деток РГООИ «Надежда». В 16:00 — продолжение соревнований по настольному теннису, соревнования на беговелах.

Парк культуры и отдыха имени Октября

С 16 часов — конкурсно-развлекательная программа, концерт «В парк — всей семьёй».

Свою праздничную программу предлагает и Свободное пространство «Циферблат».

В 19:00 здесь можно послушать цикл лекций про Японию и посмотреть на мир глазами японцев. Также в 19 часов — разговорная сессия: как обычно, по понедельникам — изучение английского языка по особенной методике; работает и Немецкий клуб.

1 мая Левый берег Дона

В 11 часов — торжественное открытие нового парка рядом со стадионом «Ростов-Арена». В 15:30 — Торжественная церемония открытия «Гребного канала „Дон“.

Театральная площадь

Весь день с 10 часов — спортивные состязания и соревнования в различных видах спорта. В 17:00 — праздничный концерт с участием звёзд российской эстрады. В 21:00 — фейерверк.

Свободное пространство „Циферблат“

В 11:00 — Семейный фестиваль труда „Мир! Труд! Май!“: мастер-классы для всей семьи от гончарной мастерской „Круг“ и творческого клуба „Свободная мастерская“. С 11:00 — вокал в „Циферблате“, каждый, независимо от возраста, может научиться петь. В 19:00 — весенний концерт Саши Февралёвой, John Lennon, LP, Jefferson Airplane, Чичерина, Badda Doo, Alai Oli, Мельница и др. В 19:15 — Art Time, живопись — по вторникам, можно научиться рисовать акварелью и гуашью.

2 мая Свободное пространство „Циферблат“