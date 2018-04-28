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Клуб «Феникс» района Щукино присоединился к проекту «Активное долголетие»
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Клуб «Феникс» района Щукино присоединился к проекту «Активное долголетие» 

Управа района Щукино 49 минут назад
Фото: Управа района Щукино
Участником пилотного проекта «Московское долголетие» стал клуб «Феникс» района Щукина. Здесь людям старшего возраста предоставляют площадки для занятий спортом и творчеством.
В центре действует 13 направлений проекта.
— Пожилые люди занимаются изобразительным искусством, хореографией, вокалом, декоративно-художественным творчеством, скандинавской ходьбой, гимнастикой, английским языком и т. д., — отметили в администрации клуба
«Феникс» находится по адресу: улица Авиационная, дом 19.
Чтобы стать участником бесплатных занятий, необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения «Щукино». (ск)
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