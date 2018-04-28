С чем «Ленфильм» пойдет на второй век?

30 апреля киностудия «Ленфильм» отпразднует столетие. Здесь снято 1700 картин, многие из которых вошли в золотой фонд мирового кинематографа. Среди них — «Чапаев», «Гамлет», «Золушка», «Петр Первый», «Небесный тихоход», «Начальник Чукотки», «Свадьба в Малиновке», «Белое солнце пустыни», «Начало», «Старший сын», «Дама с собачкой», «Человек-амфибия», «Мертвый сезон», «Два капитана», «Гений», « Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Собачье сердце», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Особенности национальной охоты». В девяностые годы киностудия пережила тяжелейший кризис и чуть не прекратила существование. В последнее время она возрождается. Накануне юбилея генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин заявил, что коллектив киностудии пытается как можно быстрее вернуть престиж эмблемы Медного всадника в лучах прожекторов. Мнения о том, что для этого надо сделать, «Интересанту» высказали выдающиеся деятели российского кинематографа, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с «Ленфильмом».

— В план работы на второе столетие я посоветовал бы включить меры, которые позволят вернуться к былой легендарной славе киностудии. Это значит — снимать фильмы. И не два в год, как сегодня, а двадцать два, как раньше.

— Я бы хотел увидеть наш «Ленфильм» в том рабочем состоянии, в котором он был. Сейчас он внушает ужас. Просто ужас. Это — во-первых. Во-вторых, обратите внимание на «Мосфильм». Когда-то «Мосфильм» и «Ленфильм» были передовыми киностудиями своего времени, и даже трудно было сказать, кто из них лидировал. Потом оба кинопроизводства оказались в упадке. Однако сегодня благодаря труду и таланту Карена Шахназарова «Мосфильм» ушел от нас далеко вперед. Московская киностудия обрела цивилизованный вид, сделан ремонт, в любую минуту готовы к работе шикарная аппаратура и оборудование. Всюду чисто, удобно. Это — стены, в которых можно снимать любую картину, хоть блокбастер. Я хотел бы, чтобы в ближайшем будущем «Ленфильм» превратился в мощную студию, где было бы приятно находиться и удобно работать, в которое стремились бы попасть люди. Убежден, что в результате найдется человек, который превратит «Ленфильм» в тот кинематографический дом, о котором я сейчас мечтаю.

— Я бы пожелал сегодня «Ленфильму» возродить самого себя, оглянувшись на свою великую историю. И начать свое возрождение не только в техническом плане, но и в творческом. Пока, особенно в творческом плане, всё выглядит не очень.

Георгий ШТИЛЬ, актер:

— Мне обидно за Ленинград, что такой форпост культуры, как «Ленфильм», разорили. А без культуры ничего хорошего не бывает. Я хочу, чтобы «Ленфильм» стал прежним и экономически мощным. Для этого нужно, чтобы тот, кто все разрушил, тот бы и восстановил, а тот, кто разворовал, вернул бы всё обратно. Сколько же богатств было в наших цехах! Я сам видел. Сегодня нет ничего — так, какие-то мелочи. Я говорю в «наших цехах», потому что всё вокруг и было нашим. А теперь стало неизвестно чьё. Кажется, с пропажей ценностей улетело и умение снимать кино…

Леонид МОЗГОВОЙ, актер:

— Разумеется, я желаю «Ленфильму» стать лучшей киностудией мира. Как долго к этому идти — мне сложно сказать, потому что я давно не связан с киностудией. Образно говоря, оторван от «Ленфильма». А воспоминания — самые хорошие, даже замечательные. Раньше я задыхался от приглашений. Сейчас — нет. Вот готовлю студентов, пытаюсь научить их, чему меня научили блестящие мастера, а их будущее вызывает тревогу. Будут ли они нужны «Ленфильму» и в целом Петербургу? Ведь общий стиль культурной жизни города склоняется к «развлекалову», идет самотёком, нет масштаба в работе, нет гармонии. До людей надо доносить хорошую литературу, хороший театр, хорошее кино. Надо. А как?

— К сожалению, сегодня «Ленфильм» полностью находится в зависимости от ситуации, в которую попала наша страна в девяностые годы, когда развалилось всё то, что было основательным и доходным. Советский кинематограф являлся отлаженной системой, где производство фильмов и их прокат были единым целым и потому приносили деньги нашей стране. В год снимали почти триста кинокартин, то есть чуть ли не каждый день появлялась новая работа! В стране существовало триста тысяч киноустановок! Разумеется, работа режиссера была востребованной. За мной, только получившим диплом режиссера, ходили редакторы «Ленфильма» и предлагали: «Ну, Игорь, ну, посмотри этот сценарий! Не подходит? Ну, а этот?». Как всё это выглядит сегодня? Я воспитал полторы сотни режиссеров за постперестроечные годы. Из них работают по профессии только пять. Остальные пристроились где попало, лишь бы прокормить семью. Причина очевидна: мы не контролируем прокат, он захвачен Голливудом. Огромные деньги идут не в Россию, а в Америку — за прокат их барахла. Мы кормим их кинодеятелей, а не своих. Я желаю «Ленфильму» во втором столетии приложить все усилия, чтобы российский кинематограф отбил российский кинопрокат у заокеанских дельцов. И желаю нынешней кинематографической молодежи, чтобы редакторы «Ленфильма» ходили за ними следом и предлагали на выбор отечественные сценарии. Пока этого не будет, не будет расцвета «Ленфильма» в каком бы то ни было столетии.

— Главное, чтобы все были здоровы, чтобы были силы для работы. Важно, очень важно быть добрыми, создавать рабочую обстановку на площадке, не грызться. Тогда у «Ленфильма» все получится.

интернет-журнал «Интересант»