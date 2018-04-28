Супергеройский боевик, в котором задействовано более 20 персонажей комиксов Marvel включая Железного человека и Человека-паука, зрителям представила генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан. Гостями мероприятия стали Алексей Герман-мл., Артём Королев, Евгения Милова, Виктория Борисевич и другие. Актриса и модель Ксения Князева самая была похожа на супергероиню в космического розового цвета мини-платье. Многие из светских красавиц пришли на показ с детьми: Юлию Прудько сопровождал сын, а певицу Зару — два сына в «рокерских» черных джинсах и кожаных куртках.
Подробнее ознакомиться с информацией о фильме «Мстители: Война бесконечности» и узнать расписание сеансов можно на сайте «Афиши».
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Фото:пресс-служба / WDSSPR