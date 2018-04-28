Ещё
Ксения Князева пришла на премьеру новых «Мстителей» в космически розовом мини, а Зара — с сыновьями в «рокерских» нарядах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ксения Князева пришла на премьеру новых «Мстителей» в космически розовом мини, а Зара — с сыновьями в «рокерских» нарядах 

WMJ.ru 44 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Супергеройский боевик, в котором задействовано более 20 персонажей комиксов Marvel включая Железного человека и Человека-паука, зрителям представила генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан. Гостями мероприятия стали Алексей Герман-мл., Артём Королев, Евгения Милова, Виктория Борисевич и другие. Актриса и модель Ксения Князева самая была похожа на супергероиню в космического розового цвета мини-платье. Многие из светских красавиц пришли на показ с детьми: Юлию Прудько сопровождал сын, а певицу Зару — два сына в «рокерских» черных джинсах и кожаных куртках.
Подробнее ознакомиться с информацией о фильме «Мстители: Война бесконечности» и узнать расписание сеансов можно на сайте «Афиши».
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:пресс-служба / WDSSPR
WMJ.ru: последние новости
Ужин Chopard в рамках ММКФ-2018: Татьяна Навка с Аглаей Тарасовой блеснули стройными ногами и бриллиантами на миллион Утяшева показала на гала-ужине InStyle дерзкое декольте без нижнего белья, а Шпицу ждал модный провал в платье из денима Pre-party премии RU.TV: Гагарина пришла в «хэллоуинском» платье с пауком на груди, а Седокова — в образе голливудской дивы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы54
Ведущую спросили про дочь и вибратор38
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение