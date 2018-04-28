Самые ожидаемые фантастические книги мая

По традиции мы подобрали для вас самые интересные фантастические и фэнтезийные новинки, выходящие в грядущем месяце.

Издательство: «Эксмо»

Хоррор, который номинировался на «Всемирную премию фэнтези», «Локус» и «Goodreads». Мэтт Рафф создал историю, в которой ужас, придуманный Лавкрафтом, сталкивается с настоящим кошмаром Америки. Главный герой, Аттикус Тернер, возвращается с Корейской войны и узнает, что он потомок древнего колдуна. Теперь все семейство Аттикуса оказывается втянуто в интриги колдовских лож.

Издательство: «Азбука-Аттикус»

Финальный роман трилогии «Мстители», повествующей о мире, в котором появились люди со сверхсилами… и поголовно стали злодеями. Они стали называться эпиками и захватили власть над человечеством. И только Мстители решились противостоять новым тиранам. Ценой изнуренного труда и потерь они освобождают от эпиков город за городом.

Издательство: «Эксмо»

Второй том из цикла о приключениях последнего друида Аттикуса О’Салливана, который живет в современном мире под видом обыкновенного парня. Он одолел давнего врага — кельтского бога, но теперь ему приходится забыть о спокойствии. Ведь человек, оказавшийся способным сразить бога, моментально привлекает к себе внимание других небожителей и сверхъестественных созданий.

Издательство: «Эксмо»

Новеллизация одноименной игры о бывшей планете-курорте, которая после катастрофы превратилась в постапокалиптические джунгли. Макс — псионик, который вырвался из лаборатории после большого катаклизма. Кругом военные, мутанты и бандиты. Помогут ли Максу выжить его псионические способности?

Вместе с книгой поклонники «Эволюции» получат приятные вниутриигровые подарки.

Издательство: «Азбука-Аттикус»

Глубокое, незаурядное и смешное фэнтези о тайном обществе волшебников, которым предстоит встать на защиту Земли. Веками маги из параллельной вселенной похищали с Земли технологии и идеи, вмешивались в события, создавали катастрофы. Но теперь они собираются уничтожить планету, и общество Кольца намерено бороться с магами при помощи психологических ловушек, игры на внутренних противоречиях и любви.

Издательство: «АСТ»

Психоделический роман в духе Филипа Дика, история о границе между добром и злом. В психиатрической больнице новый пациент: Джейн Шарлотта, арестованная за убийство. Она заявляет, что спасает мир, работая на Департамент по ликвидации безнадежных лиц, или по-другому «Злых Обезьян». Лжет ли Джейн? Местному психиатру предстоит в этом разобраться, но в ходе допросов общение превращается в изощренную головоломку, а реальность оказывается гораздо страшнее, чем можно было себе представить…

#литература