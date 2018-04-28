Ощущаешь присутствие: вдова Лучано Паваротти провела экскурсию в доме‐музее маэстро

В итальянском городе Модена в рамках фестиваля «Российские вечера в Италии» вдова великого тенора Лучано Паваротти ‐ Николетта Мантовани — провела экскурсию в доме‐музее Паваротти и с трепетом рассказала об их жизни в нем.

С первых минут нахождения в доме Паваротти ощущается его присутствие. Он, кстати, построен по проекту маэстро. Здесь все сохранилось точно, как и при жизни певца. В доме собрана целая коллекция писем от различных знаменитостей, которым Паваротти уделял особое внимание. Одно из них он даже хотел перед смертью подарить одному из артистов, но не успел. Лучано Паваротти уделял особое внимание подаркам от своих почитателей, выделил даже отдельную комнату.

Любимым инструментом певца был рояль, вместе с ним в течение 40 лет он ездил на концерты, за ним же обучал пению своих учеников.

Также маэстро всегда любил много готовить. Из него получился бы отличный

шеф-повар, как вспоминает Николетта. Он любил, когда в доме много гостей, именно поэтому на кухне стоит сразу две плиты, две раковины, две посудомоечные машины. Любимым блюдом певца была традиционная паста.

В доме Паваротти собрана целя коллекция матрешек. Он часто бывал в России, выделял Москву,

Санкт-Петербург

и Тулу. Был даже награжден Михаилом Горбачевым за защиту женских прав в Афганистане. Николетта отмечает его особую любовь к русским людям.

Маэстро не разделял людей по званиям, социальным статусам, политическим взглядам и религиозным убеждениям. Он предпочитал дружить со всеми.

Николетта Мантовани руководит Фондом имени Лучано Паваротти, который помогает в организации фестиваля «Российские вечера в Италии». В этом году заявлено 400 участников из разных городов Италии и России. Участники фестиваля с 28 апреля по 1 мая будут выступать в театре Сторки в секциях классического балета и лирического пения. Также состоится

бизнес-форум