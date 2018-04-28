Дарья Мороз, Ясмина Муратович, Влад Топалов отметили Международный День джаза 

В последний день апреля по всему миру отмечают Международный День джаза, а в этом году центром празднования стал Санкт-Петербург. С 28 по 30 апреля в городе будут работать большое количество площадок: тематические концерты, лекции и мастер-классы, а также большой гала-концерт на Новой сцене Мариинского театра.
А на днях в преддверии праздника состоялся закрытый ужин, на котором присутствовали российские знаменитости. Мероприятие, прошедшее при поддержке бренда Wild Turkey, посетили актрисы Дарья Мороз и Лукерья Ильяшенко, модель Ясмина Муратович, певцы Влад Топалов и Антон Лаврентьев и телеведущая Татьяна Геворкян.
Гостям показали цикл роликов о вкладе России в мировой джаз и рассказали не только факты из официальной истории российского джаза, но и музыкальных кулуаров страны.
Перед публикой выступил выдающийся музыкант Вадим Эйленкриг.
Напомним, Международный День джаза учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2011 года решением 36-й сессии Генеральной конференции, а само музыкальное направление существует вот уже 101 год.
Влад Топалов
Ясмина Муратович
Дарья Мороз
Антон Лаврентьев
Татьяна Геворкян
Вадим Эйленкриг