Дарья Мороз, Ясмина Муратович, Влад Топалов отметили Международный День джаза

В последний день апреля по всему миру отмечают Международный День джаза, а в этом году центром празднования стал Санкт-Петербург. С 28 по 30 апреля в городе будут работать большое количество площадок: тематические концерты, лекции и мастер-классы, а также большой гала-концерт на Новой сцене Мариинского театра.

Гостям показали цикл роликов о вкладе России в мировой джаз и рассказали не только факты из официальной истории российского джаза, но и музыкальных кулуаров страны.

Перед публикой выступил выдающийся музыкант Вадим Эйленкриг.

Напомним, Международный День джаза учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2011 года решением 36-й сессии Генеральной конференции, а само музыкальное направление существует вот уже 101 год.

Влад Топалов

Ясмина Муратович

Дарья Мороз

Антон Лаврентьев

Татьяна Геворкян

Вадим Эйленкриг