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Дарья Мороз, Ясмина Муратович, Влад Топалов отметили Международный День джаза
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Дарья Мороз, Ясмина Муратович, Влад Топалов отметили Международный День джаза 

Журнал ОК! 1 час назад
В последний день апреля по всему миру отмечают Международный День джаза, а в этом году центром празднования стал Санкт-Петербург. С 28 по 30 апреля в городе будут работать большое количество площадок: тематические концерты, лекции и мастер-классы, а также большой гала-концерт на Новой сцене Мариинского театра.
А на днях в преддверии праздника состоялся закрытый ужин, на котором присутствовали российские знаменитости. Мероприятие, прошедшее при поддержке бренда Wild Turkey, посетили актрисы Дарья Мороз и Лукерья Ильяшенко, модель Ясмина Муратович, певцы Влад Топалов и Антон Лаврентьев и телеведущая Татьяна Геворкян.
Гостям показали цикл роликов о вкладе России в мировой джаз и рассказали не только факты из официальной истории российского джаза, но и музыкальных кулуаров страны.
Перед публикой выступил выдающийся музыкант Вадим Эйленкриг.
Напомним, Международный День джаза учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2011 года решением 36-й сессии Генеральной конференции, а само музыкальное направление существует вот уже 101 год.
Влад Топалов
Ясмина Муратович
Дарья Мороз
Антон Лаврентьев
Татьяна Геворкян
Вадим Эйленкриг
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