Владимир Меньшов и Вера Алентова порадовали редким публичным выходом

Сегодня никого уже не удивить трогательным семейным снимком Голди Хоун и Курта Рассела , интернет-пользователи давно привыкли видеть голливудских актеров всегда вместе и исключительно влюбленными. А вот российские звездные пары, браку которых уже не один десяток лет, не так часто радуют публику выходами в свет. Возможно, именно поэтому каждое их появление вызывает живой интерес поклонников. Так случилось и с прославленным российским режиссером Владимиром Меньшовым, который появился на премьере фильма «Собибор», ставшего режиссерским дебютом Константина Хабенского, в компании любимой супруги, очаровательной актрисы Веры Алентовой.

В отличие от своих молодых коллег, знаменитые родители Юлии Меньшовой явно чувствовали себя некомфортно перед объективами фотокамер, однако выглядели при этом очень достойно. Их совместный снимок, сделанный во время светского мероприятия, попав в социальные сети, вызвал у интернет-пользователей неожиданно теплую реакцию. «Какие они красивые оба» «Люблю их семью. Чудесные талантливые люди!» «Шикарная женщина! Выглядит так, что приятно смотреть» «Вот оно счастье! Долгая жизнь рука об руку и красивая общая старость», — писали поклонники семьи народных артистов.

Напомним, что Владимир Меньшов и Вера Алентова вступили в брак в далеком 1962 году, когда оба были еще студентами школы-студии МХАТ. В 1969 году в семье родилась дочь Юлия, которой было суждено пойти по стопам родителей и сделать себе карьеру в кинематографе, дополнив ее также успехом на телевизионном поприще. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!