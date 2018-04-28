Самсура Гордеева: «серебряное» волонтерство — это как комсомол, но лучше

«Серебряное» волонтерство только набирает популярность в России, но сами добровольцы почтенного возраста уже имеют стаж в несколько лет. О своем пути к волонтерству как образу жизни редакции спецпроекта «Год волонтера» рассказала куратор регионального общественного молодежного добровольческого движения «Вместе», участница окружного форума добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов, который проходил в Саратове 23-26 апреля, Самсура Гордеева.

Волонтерство — это комсомол для пенсионеров

"Волонтерской деятельностью занимаюсь уже в течение 10 лет", — начинает рассказывать Самсура Гордеева.

"То, что сейчас это волонтерское движение развивается, — очень здорово. Пионеры, комсомол нужны были в свое время. Волонтерство нужно сейчас", — говорит Самсура.

К Гордеевой приходят родители детей, вдохновленных ее примером.

"Вот я осела, говорят они. А зачем вы осели, спрашиваю я. Дети выросли, надо быть деятельным. Что вы умеете? Давайте это развивать и применять".

У Гордеевой есть друзья по всему миру, с которыми она общается в социальных сетях. Активную жизнь Самсура ведет не только в интернет-пространстве. Например, организовывает акции здоровья в парке.

"Я не задумываюсь, когда трачу на это деньги. Надо мне купить 100 шариков для акции — покупаю. Со мной идут ребята, мы включаем музыку, раздаем шарики и прямо в парке начинаем делать зарядку, проводить конкурсы. Народ присоединяется к нам, улыбается и спрашивает: «Кто это? Кто проводит?». А никто — просто волонтеры. Мы хотим подарить каждому улыбку, чтобы все стали здоровее и счастливее", — рассказывает волонтер.

Совет волонтера. Учитесь отдавать — ощущение, что ты принес радость, дороже потраченных денег.

Она рассказала, как привлекают к деятельности молодежь, мотивируют волонтерскими «ништяками» — грамотами, благодарностями и прочим.

Самсура Гордеева стала участницей окружного форума добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов

Иногда они приходят за этим, а потом получают удовольствие, и большего уже не нужно. Говорят: да не надо грамот, я столько друзей нашел!

Гордеева признается: оказавшись среди волонтеров уже из этого состояния не выходят — люди становятся добрее. А бывших волонтеров не бывает.

В шаге от «серебряного» волонтерства

По мнению Самсуры, человек, выйдя на пенсию, выбирает четыре пути развития.

Первый: он посвящает свою жизнь детям, внукам, огороду.

Второй путь выбирают люди, у которых нет детей и внуков. Они выходят на скамеечку, грызут семечки, ругают власть, соседей, молодежь, за всеми следят. Это тоже образ жизни.

Третий вариант, когда пенсионеры объединяются в общества — танцевальные, хоровые, спортивные. Можно найти круг по интересам, обратиться туда и развиваться.

Четвертая категория людей — «серебряные» волонтеры. Это люди, имеющие богатый жизненный опыт. Нужно сделать шаг, чтобы поделиться им с другими, перебороть себя и начать отдавать.

Совет волонтера. Чтобы стать «серебряным» волонтером, главное — не надо бояться начать.

Возможно, человек считает, что у него нет никаких особых навыков, а он может оказаться очень полезным другим людям. Надо искать, куда можно обратиться, и действовать.

Дорога в волонтеры

Сама Гордеева искала полезное применение своим навыкам всю жизнь.

Уроженка Республики Башкортостан сначала работала учителем начальных классов в сельском районе. Затем переехала в столицу региона.

"Дети выросли, выучились, переехали, и я за ними", — объясняет она.

Работу пришлось поменять — Самсура устроилась в детский дом и прониклась атмосферой этого места.

"Раньше трепетной частью моей жизни была забота о семье: опекаешь родных, радуешься, и все хорошо. И вдруг я оказалась рядом с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Мне было уже больше 40 лет, и я впервые увидела это детское горе", — рассказывает Самсура.

По ее словам, в повседневной жизни это не так видно, как в местах, где одинокие дети собраны вместе.

"У меня сердце дрогнуло. Было трудно там работать, потому что разрывалась душа. Но я решила помогать им, как смогу", — вспоминает Гордеева.

В детдоме было много девочек с длинными волосами. Самсура стала делать им красивые прически. Как придет на смену, всех детей переплетет, бантики завяжет, оденет в красивые платья. Женщина заметила, как преображались дети в такие моменты: плечи распрямлялись, они начинали улыбаться и становились добрее.

"Любой гранит тоски можно раздробить и сделать из него пластилин. У меня это получилось. Потом я начала обучать созданию причесок старших девочек: в жизни пригодится, а может, и в профессии дальше", — говорит она.

Школа волонтера

Самсура всегда любила работать с молодежью. Ее пригласили работать в подростковый клуб.

"Я бывший артековский вожатый. У меня энергия прет! Идеи реализовывать хочется. Мне все нужно делать быстро. Нужно, чтобы «выстрелило» мероприятие или полезное дело, а уже по истечении этого рождается другое — новое. И так далее", — рассказывает она.

Гордеева создала свою программу, которая называется «Школа волонтера». Одним из модульных направлений она выделила развитие личностных качеств лидера и волонтерское движение.

"Меня спрашивали, как это совместить? На деле я доказала, что это возможно и дает хороший результат", — рассказывает Самсура.

Самсура Гордеева готовит лидеров

Она брала к себе в школу ребят неуверенных, закомплексованных, которые и голову поднять не могут, если кто-то на них смотрит, не то чтобы говорить на публику.

Чтобы реализовывать навыки на практике, подростков направляли на добровольчество, например в детские дома. Они помогали там детям, вместе занимались творчеством. Потом приходили домой и благодарили родителей за то, что они делают для них.

"Наступает озарение, осознание себя. Часто такие дети потом становились лидерами", — делится Самсура.

К старшей школе эти подростки начинали хорошо учиться, затем поступали в высшие учебные заведения. А сейчас занимают хорошие должности и не забывают своего руководителя, продолжают благодарить Гордееву.

"Я говорю: за что? Вам просто повезло, вы попали в удачный момент, когда вам нужен был рядом человек, который бы помог. А я просто поделилась знаниями и опытом", — рассказывает Самсура.

Активная жизненная позиция энергичной женщины помогла ей справиться со страшной жизненной ситуацией — победить паралич, который случился с ней после операции.

Совет волонтера. Жизнь коротка — лучше начинай делать добрые дела быстрее.

Сейчас Гордеева полна энергии и сил. Она продолжает готовить лидеров как куратор добровольческого движения «Вместе», которое участвует во всероссийском конкурсе «Лидер XXI века».

"У меня всегда есть региональный победитель по номинациям и участники всероссийского конкурса. Это для нас важное достижение", — делится Самсура.

Но этим ее волонтерская деятельность не ограничивается.

Гордеева создала серию бесед, пригласила ровесников и людей старше нее, чтобы они приходили и рассказывали детям о подвигах во время Великой Отечественной войны, в том числе в сельском хозяйстве.

Самсура Гордеева рассказывает детям о подвигах во время Великой Отечественной войны

Так энтузиасты образовали свое «серебряное» общество и попали на первый форум добровольцев.

"Мы хотим развивать свое движение, но не знаем как. В нас еще сидит комсомольское нутро. А организаторы помогают нам развиваться в новом формате, но используя наш опыт. У нас много энергии, мы молоды душой и готовы действовать", — говорит Гордеева.

Подарок судьбы

Самсура поделилась историей из проекта «Бабушка на час», участником которого является сама.

Например, есть многодетные семьи, в которых нет бабушек и дедушек. Молодые родители обращаются к пенсионерам за помощью: иногда посидеть с детьми. Даже предлагают деньги, но пенсионеры чаще отказываются от оплаты.

"Серебряные" волонтёры молоды душой и полны энергией

"Ко мне обратилась очень хорошая семья. Я посоветовала одну одинокую женщину, что живет рядом. Она отказалась от денег, но стала приглядывать за детьми, играть с ними, общаться. В итоге люди сблизились, стали настолько тесно дружить, что посторонняя бабушка стала как родная. И сама расцвела в такой деятельности", — рассказала Гордеева.

Совет волонтера. Самое главное, чтобы люди, выходя на пенсию, знали, что не надо замыкаться.

По словам волонтера, та бабушка уже водит детей в школу, на кружки. Так вышло, что у пожилой женщины нет своих детей, внуков, муж умер рано. Оставалась только одинокая старость. А теперь у нее появилась большая семья, взаимная поддержка, а у детей — заботливая бабушка. Люди встретились, помогают друг другу, и от этого они счастливее.

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